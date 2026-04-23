No siempre se adapta mejor quien habla más fuerte, decide rápido o aparenta seguridad. En muchos casos, la verdadera habilidad para enfrentar cambios está en quienes pueden reorganizarse sin bloquearse cuando algo no sale como esperaban. En ese proceso, la psicología encontró un dato llamativo: los colores que una persona prefiere pueden estar vinculados con su forma de adaptarse. Lejos de ser un detalle superficial, distintas investigaciones sugieren que ciertos tonos están más asociados a perfiles flexibles, abiertos al cambio y emocionalmente estables. Uno de los colores que aparece con mayor frecuencia en estos estudios es el verde. Según investigaciones sobre personalidad y preferencias cromáticas, las personas con mayor apertura a nuevas experiencias —un rasgo clave dentro de la psicología— tienden a inclinarse por este tono. Esto no significa que usar verde vuelva a alguien más adaptable, pero sí que existe una correlación entre este color y perfiles más curiosos, menos rígidos y con mayor disposición a salir de lo conocido. En la práctica, se trata de personas que no necesitan tener todo bajo control. Si cambian los planes o surge algo inesperado, pueden ajustarse sin sentir que todo se desmorona. El verde, en ese sentido, funciona como un símbolo de apertura, permeabilidad y menor resistencia frente a lo distinto. El segundo color que aparece en este tipo de análisis es el celeste, vinculado a un aspecto distinto pero complementario: la estabilidad emocional. En los estudios, este tono se asocia de forma positiva con rasgos como la responsabilidad, la autodisciplina y la capacidad de mantener la calma. Además, revisiones extensas de investigaciones a lo largo de más de un siglo coinciden en que los tonos azules y verdes suelen relacionarse con emociones positivas de baja intensidad, como la tranquilidad y el bienestar. Esto es clave, porque adaptarse no es solo animarse a lo nuevo, sino también no desbordarse ante la incertidumbre. Hay quienes aceptan el cambio, pero se alteran con facilidad, y otros que logran reacomodarse sin generar un “ruido interno” constante. El celeste suele aparecer asociado a este último perfil. En un contexto donde la incertidumbre es cada vez más frecuente —tanto en lo laboral como en lo personal—, la capacidad de adaptación se volvió una de las habilidades más valoradas. Desde la psicología, este rasgo se vincula tanto con la apertura mental como con la regulación emocional. Es decir, no alcanza con aceptar lo nuevo: también es necesario sostenerse sin entrar en crisis cada vez que algo cambia. Si bien no se trata de reglas exactas, los estudios permiten trazar una inferencia clara: las personas que pueden recalcular sin quebrarse, probar caminos nuevos sin miedo excesivo y adaptarse sin rigidez suelen mostrar afinidad por combinaciones más “silenciosas”. En ese marco, el verde aparece como el color de la exploración y la apertura, mientras que el celeste representa la calma y el equilibrio emocional.