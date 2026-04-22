La forma en que una persona construye su identidad emocional no empieza en la adultez, sino mucho antes, en los primeros años de vida. Allí, en gestos cotidianos casi imperceptibles, se define una base que puede influir durante décadas. La autoestima en la infancia y la presencia —o ausencia— de reconocimiento marcan un camino que muchas veces recién se entiende con el paso del tiempo. Desde la psicología, se sostiene que el reconocimiento temprano cumple un rol central en la construcción del valor personal. Cuando un niño recibe aprobación, aprende a identificar qué aspectos de sí mismo son positivos. Pero cuando ese refuerzo no aparece, el efecto no siempre es inmediato ni evidente. En muchos casos, la ausencia de elogios genera adultos con una relación compleja con su propia imagen. La falta de validación emocional puede derivar en inseguridad o en una autocrítica constante, incluso en personas con logros objetivos. No se trata de falta de capacidad, sino de una percepción interna que nunca terminó de consolidarse. Uno de los efectos más llamativos es la dificultad para aceptar elogios. Muchas personas sienten incomodidad cuando reciben reconocimiento, lo minimizan o incluso dudan de su sinceridad. Este patrón está vinculado a no haber incorporado ese lenguaje emocional durante la infancia. Además, suele aparecer una relación ambigua con la autoestima en adultos: por un lado, hay independencia emocional; por otro, una exigencia interna elevada que puede volverse rígida. Esta combinación genera perfiles que funcionan bien en lo externo, pero con tensiones internas difíciles de identificar. También es frecuente que estas personas tomen decisiones sin buscar aprobación constante, apoyándose más en su propio criterio. Esto puede ser una fortaleza, aunque a veces limite la capacidad de integrar opiniones externas. Frente a la falta de reconocimiento externo, muchas personas desarrollan un sistema propio para evaluarse. Este fenómeno, conocido como validación interna, permite sostenerse sin depender tanto del entorno. Lejos de ser solo una desventaja, este rasgo puede convertirse en una herramienta poderosa. Quienes lo desarrollan suelen tener mayor autonomía emocional y una fuerte capacidad de análisis personal. Sin embargo, el desafío está en equilibrar esa autosuficiencia con la posibilidad de aceptar el reconocimiento de otros.