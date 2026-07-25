Adiós a la oxidación de los augacates

El aguacate es considerado el “oro verde de México“, pues según indican datos publicados por el Gobierno de México, el país es responsable de un 30% de la producción mundial.

En esa misma línea, en condiciones normales un aguacate fresco puede durar en el refrigerador entre 2 y 5 días, por lo que se lo entiende como un alimento que debe consumirse en una fecha cercana al momento de compra.

No obstante, existen pequeños trucos para conservar este fruto por el triple de tiempo, que están , en su mayoría, relacionados con la manera en la que se almacena el aguacate.

El aguacate presenta una gran variedad de beneficios para la salud. Fuente: Archivo

El aguacate es uno de los alimentos más versátiles disponibles. Fuente: archivo.

Dónde guardar el aguacate después de comprarlo

Es importante destacar que la manera de almacenar este fruto varía en función de si está maduro o si aún conserva su característico color verde

Sin madurar

Si el aguacate aún no está maduro, la mejor manera de almacenarlo es dejarlo a temperatura ambiente y completamente separado de otras frutas . Puedes optar por colocarlo dentro de una bolsa de papel sin cerrar, esta manera puede ayudar a atrapar el etileno natural del aguacate y acelerar su proceso de maduración.

Cuál es la mejor manera de conservar el aguacate. Fuente: Archivo.

Maduro

Con el fin de triplicar el tiempo de conserva del aguacate, existen tres consideraciones fundamentales a tener en cuenta

Guárdalo en la heladera , el frio ralentizara su proceso de descomposición

, el frio ralentizara su proceso de descomposición Envuélvelo en papel film o consérvalo dentro de un recipiente hermético, esto evitara que el fruto se ponga marrón.

o consérvalo dentro de un recipiente hermético, esto evitara que el fruto se ponga marrón. No lo laves hasta el momento del consumo

Beneficios del aguacate para tu salud

Otro informe publicado también por el Gobierno de México enumera las bondades de este fruto para la salud, entre las que destacan