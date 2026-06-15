Durante años, el potus y la lengua de suegra dominaron el mundo de las plantas de interior gracias a su resistencia y facilidad de mantenimiento.

Sin embargo, este invierno una nueva protagonista gana terreno entre quienes buscan sumar estilo y naturaleza a sus espacios: el anturio.

Conocido por sus brillantes hojas verdes y sus vistosas flores de colores intensos, este ejemplar tropical se posiciona como una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores.

Su capacidad para aportar color y sofisticación incluso durante los meses más fríos lo convierte en una opción cada vez más elegida para livings, comedores y oficinas.

¿Por qué el anturio se convirtió en la planta de moda?

Una de las principales razones detrás de su popularidad es su prolongada floración. A diferencia de otras especies que solo muestran flores durante períodos específicos, el anturio puede mantenerlas durante gran parte del año si recibe los cuidados adecuados.

Sus flores, que pueden presentarse en tonos rojos, rosados, blancos o violáceos, aportan un toque decorativo que transforma cualquier ambiente. Además, su follaje brillante y de aspecto saludable le da un aire elegante que combina tanto con estilos modernos como clásicos.

Ni lengua de suegra ni potus: la elegante planta de interior que será tendencia en invierno 2026

Por estas características, muchos especialistas en jardinería y decoración lo consideran una de las mejores alternativas para renovar los espacios interiores durante el invierno.

¿Cuáles son los cuidados que necesita el anturio?

Aunque no se trata de una planta difícil de mantener, existen algunos aspectos fundamentales para garantizar su crecimiento y favorecer la aparición de flores.

Luz abundante, pero sin sol directo

El anturio necesita buena iluminación para desarrollarse correctamente. Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana donde reciba luz natural filtrada, evitando la exposición directa al sol, que puede dañar sus hojas.

Si bien puede sobrevivir en lugares con poca luminosidad, la falta de luz suele afectar la floración y limitar el crecimiento de la planta.

Humedad: la clave para un follaje saludable

Al ser una especie originaria de climas tropicales, requiere ambientes húmedos para conservar el brillo y la vitalidad de sus hojas.

Una práctica recomendada consiste en pulverizar agua sobre el follaje con frecuencia, especialmente durante el invierno, cuando la calefacción suele resecar el aire de los ambientes cerrados.

¿Cómo crear un ambiente ideal en invierno?

Los expertos sugieren aumentar la humedad ambiental colocando un recipiente con agua debajo de la maceta. Para evitar problemas en las raíces, es importante que la base de la planta no entre en contacto directo con el agua.

Una solución sencilla es utilizar piedras decorativas o grava para generar una separación entre la maceta y el recipiente.

¿Cada cuánto hay que regar el anturio?

Uno de los errores más comunes es excederse con el riego. El anturio no tolera el exceso de agua ni los sustratos permanentemente húmedos, ya que esto puede favorecer la aparición de enfermedades en las raíces.

Durante el invierno suele ser suficiente un riego semanal, mientras que en los meses más cálidos puede requerir entre dos y tres riegos por semana, dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente.