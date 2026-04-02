En 2026, ambientar con cortinas en dormitorios, livings y lugares de descanso quedó atrás. Las nuevas tendencias en diseño de interior buscan soluciones más eficientes y estéticas, sobre todo, a la hora de bloquear la luz solar al momento del descanso. En este marco, el cristal tintado inteligente o vidrio inteligente cobra popularidad en el último tiempo porque es un material vidrioso que se perfila como reemplazo definitivo de las cortinas tradicionales que apenas bloquean la luz solar. Aunque cumplen su función, las cortinas clásicas presentan varios inconvenientes en la vida cotidiana: En este sentido, arquitectos y diseñadores buscan soluciones integradas a la ventana, que regulen la luz sin sumar objetos ni telares. En este marco nació el cristal tintado, una tecnología que ya se usa en oficinas, hoteles y edificios de alta gama, y que en 2026 empieza a llegar con fuerza a los hogares argentinos. El cristal tintado es un vidrio inteligente que puede modificar su opacidad según la necesidad del usuario. A través de un botón, control remoto o programación automática, el vidrio puede pasar de: Esta tecnología permite regular la entrada de luz sin cortinas ni persianas, algo valorado en dormitorios, donde el buen descanso depende de la oscuridad total. A diferencia de las cortinas, que pueden dejar pasar luz por los costados, este material bloquea la luminosidad de forma homogénea sobre toda la superficie del vidrio. Entre sus ventajas para el descanso se destacan: Esto lo convierte en una solución ideal para quienes duermen durante el día, tienen dormitorios orientados al sol o buscan un descanso profundo sin ser despertados por la luz del sol. Según especialistas en arquitectura y diseño, el vidrio inteligente podría convertirse en el nuevo estándar para ventanas y ventanales en los próximos años. Si bien hoy se ve más en edificios corporativos y hoteles, su utilización en viviendas particulares crece rápidamente y marca una clara tendencia para el 2026.