Desde la pandemia, la manera de mantener la limpieza en el hogar ha sufrido un cambio significativo. En la actualidad, un número creciente de personas elige fórmulas naturales y económicas para garantizar que sus espacios permanezcan libres de virus, hongos y bacterias, evitando así gastos innecesarios y el uso de productos agresivos. Una de las combinaciones más valoradas es la mezcla de vinagre de manzana y agua oxigenada. Estos dos componentes, presentes en la mayoría de los hogares, ofrecen un poder de limpieza similar al de los desinfectantes comerciales, pero sin el fuerte olor ni los químicos irritantes. El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, funciona como un potente desinfectante y oxidante. Juntos, ambos líquidos crean una solución que puede eliminar bacterias como Salmonella o E. coli presentes en superficies de cocina, baño o zonas de contacto frecuente. Se obtiene a partir de manzanas fermentadas y se utiliza desde hace décadas en tareas de limpieza doméstica. El vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas gracias a su ácido acético, que actúa como un agente natural contra la suciedad y los gérmenes. Para llevar a cabo esta fórmula de manera adecuada, es aconsejable preparar dos botellas con atomizador distintas: Aunque es segura para la mayoría de las superficies, no debe aplicarse sobre mármol. Su acidez puede deteriorar los materiales porosos. En cambio, es ideal para limpiar granito, cuarzo, cerámica o acero inoxidable. También es importante no mezclar ambos líquidos en una sola botella. La reacción química entre ellos reduce su eficacia. Aplicarlos por separado y en el orden correcto asegura un resultado efectivo y duradero. Este desinfectante casero es no tóxico, no produce olores intensos y puede ser utilizado sin peligro en hogares con niños o mascotas. Además, devuelve el brillo natural a las superficies, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que desean una limpieza profunda y sustentable simultáneamente.