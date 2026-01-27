Milagroso: por qué recomiendan mezclar vinagre con agua oxigenada y para qué sirve (Fuente: archivo).

Desde la pandemia, la forma de mantener la limpieza en el hogar ha experimentado un notable cambio. Actualmente, un número creciente de individuos opta por fórmulas naturales y económicas para asegurar que sus espacios se mantengan libres de virus, hongos y bacterias, evitando así gastos excesivos y el uso de productos agresivos.

Una de las combinaciones más apreciadas es la mezcla de vinagre de manzana y agua oxigenada. Estos dos ingredientes, que se encuentran en la mayoría de los hogares, proporcionan un poder de limpieza comparable al de los desinfectantes comerciales, pero sin el fuerte olor ni los químicos irritantes.

¿Por qué esta mezcla es efectiva?

El agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, funciona como un potente desinfectante y oxidante. Juntos, ambos líquidos crean una solución que puede eliminar bacterias como Salmonella o E. coli presentes en superficies de cocina, baño o zonas de contacto frecuente.

Se obtiene a partir de manzanas fermentadas y se utiliza desde hace décadas en tareas de limpieza doméstica. El vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas gracias a su ácido acético, que actúa como un agente natural contra la suciedad y los gérmenes.

Formulas naturales y económicas para limpiar el hogar sin productos agresivos (foto: archivo).

Guía completa para hacer desinfectante casero

Para aplicar correctamente esta fórmula, se recomienda preparar dos botellas con atomizador diferentes:

En la primera botella, colocar dos cucharadas de agua oxigenada al 3%. En la segunda, agregar dos cucharadas de vinagre de manzana. Rociar primero con el agua oxigenada y luego con el vinagre. Finalizar pasando un paño seco y limpio para eliminar restos. Este método puede usarse en pisos, mesadas, picaportes y superficies donde se concentran gérmenes.

Cuidado del hogar: fórmulas naturales y económicas para limpiar sin químicos (foto: archivo).

Consejos esenciales sobre la mezcla milagrosa

Aunque es segura para la mayoría de las superficies, no debe aplicarse sobre mármol. Su acidez puede deteriorar los materiales porosos. En cambio, es ideal para limpiar granito, cuarzo, cerámica o acero inoxidable.

También es importante no mezclar ambos líquidos en una sola botella. La reacción química entre ellos reduce su eficacia. Aplicarlos por separado y en el orden correcto asegura un resultado efectivo y duradero.

Ventajas de este producto en comparación con otros

Este desinfectante casero es no tóxico, no produce olores intensos y puede ser utilizado sin peligro en hogares con niños o mascotas.

Además, devuelve el brillo natural a las superficies, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que desean una limpieza profunda y sustentable simultáneamente.