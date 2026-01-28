Mezclar 3 cucharadas de bicarbonato con dos rodajas de limón: por qué lo recomiendan y para qué sirve (Imagen: archivo).

La mezcla de bicarbonato de sodio con limón se volvió muy popular en redes sociales como un remedio casero para la piel y la acidez estomacal. Aunque se trata de productos naturales y accesibles, conviene utilizarlos con cuidado.

En este sentido, muchos expertos advierten que los efectos pueden ser limitados y hasta contraproducentes. Según el portal especializado Medical News Today, esta mezcla debe usarse con cautela y no sustituir tratamientos médicos .

El bicarbonato de sodio es una base con un pH cercano a 8,3. El limón, en cambio, contiene ácido cítrico y tiene un pH aproximado de 3. Al mezclarlos, el jugo de limón neutraliza parcialmente el bicarbonato, dando lugar a una solución más equilibrada. Según Medical News Today, esta reacción química produce citrato de sodio, un tampón que ayuda a estabilizar el pH sin cambios drásticos.

Bicarbonato de sodio con limón para la piel

El jugo de limón suele asociarse con beneficios para la piel gracias a su alto contenido de vitamina C y ácido cítrico, un exfoliante químico natural. Sin embargo, Medical News Today advierte que aplicarlo directamente puede causar irritación, manchas y sensibilidad a la luz solar .

Por su parte, el bicarbonato aumenta el pH de la piel y puede alterar su barrera protectora, generando resequedad, exceso de grasa o acné. Por eso, los especialistas sugieren evitar estas mezclas caseras y optar por productos dermatológicos diseñados para exfoliar o limpiar con seguridad.

Mezclar bicarbonato con rodajas de limón: ¿sirve para la acidéz?

Uno de los usos más difundidos del bicarbonato de sodio con limón es como remedio casero contra la acidez y el reflujo gástrico que consiste en mezclar 3 cucharadas pequeñas de bicarbonato con dos rodajas de limón. Varios antiácidos comerciales incluyen bicarbonato de sodio y ácido cítrico, lo que refuerza la idea de que esta combinación puede ayudar.

Existen alimentos que pueden intensificar la acidez estomacal. Fuente: archivo.

Un estudio citado por Medical News Today mostró que, aunque el jugo de limón por sí solo no neutraliza el ácido estomacal, el bicarbonato sí puede reducirlo de manera efectiva. No obstante, preparar la mezcla en casa puede ser riesgoso si se utiliza en exceso.

Alternativas y hábitos saludables

Más allá de los remedios caseros, Medical News Today señala algunas medidas prácticas para aliviar la acidez:

Evitar comidas muy ácidas, alcohol y cafeína.

Comer porciones más pequeñas.

Beber agua con regularidad.

Mantener un buen descanso nocturno.

No obstante, en casos de reflujo frecuente o persistente, lo indicado es consultar a un médico o gastroenterólogo.