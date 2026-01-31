En esta noticia
Preparar pan casero en casa no tiene por qué ser complicado. De hecho, existe una versión express que se cocina directamente en la sartén y que logra una textura suave por dentro, dorada por fuera y con un corazón de queso derretido irresistible.
Esta alternativa fácil de preparar es ideal para un desayuno calentito, una picada improvisada o como acompañamiento de cualquier plato casero.
¿Cómo preparar pan casero en pocos minutos?
La receta de pan casero se hace con solo cinco ingredientes básicos y es perfecta para quienes buscan algo rico sin encender el horno ni esperar largos tiempos de levado. En apenas 10 minutos, es posible tener listos unos pancitos que van a perfumar toda la cocina.
Los ingredientes necesarios son:
- 250 g de harina común
- 160 ml de agua tibia
- 5 g de sal
- 3 g de levadura seca (o su equivalente en fresca)
- 8 fetas de queso.
Paso a paso, ¿cómo preparar el pan de queso en sartén?
En primer lugar, en un bol, colocar la harina y hacer un hueco en el centro. Verter el agua tibia con la sal y mezclar hasta disolver. Luego, sumar la levadura y unir todo hasta crear una masa homogénea.
Pasar la masa a la mesada con un poco de harina y trabajarla por unos cinco minutos hasta que quede lisa. Colocar la mezcla en un recipiente apenas aceitado, cubrirla y dejarla descansar hasta que duplique su volumen.
Una vez levada, dividir la masa en cuatro porciones, estirar cada una, colocar dos fetas de queso en el centro y cerrar bien los bordes para encapsular el relleno.
Para la cocción, llevar los pancitos a una sartén caliente a fuego medio, cocinar unos cuatro minutos por lado, con tapa, para que el vapor ayude a lograr una miga tierna y el queso se funda por completo. Para terminar, se puede sumar otros sabores al interior, como roquefort, panceta, cebolla caramelizada o jamón.