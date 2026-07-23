Ni correr ni caminar: el mejor ejercicio para eliminar los rollitos de grasa sin ir al gimnasio.

Muchas personas creen que la única forma de reducir la grasa abdominal es pasar varias horas en el gimnasio. Sin embargo, existen ejercicios que pueden hacerse desde casa y que, acompañados por hábitos saludables, también favorecen el fortalecimiento del abdomen.

Entre las opciones más recomendadas por entrenadores se encuentran las rutinas que combinan fuerza y resistencia en pocos minutos. Este tipo de entrenamiento eleva la frecuencia cardíaca y hace que el organismo demande un mayor gasto de energía durante la actividad.

A diferencia de los ejercicios que trabajan un solo músculo, estos movimientos involucran distintas zonas del cuerpo al mismo tiempo. De esa manera, además de tonificar el abdomen, también ayudan a mejorar la coordinación, el equilibrio y la estabilidad del core.

La constancia es uno de los factores más importantes para obtener resultados. Al incorporar estas rutinas de forma regular y complementarlas con una alimentación equilibrada, es posible favorecer la pérdida de grasa corporal y lograr un abdomen más firme y definido con el paso del tiempo.

El mejor ejercicio para eliminar grasa abdominal sin ir al gimnasio

Uno de los movimientos más recomendados dentro de las rutinas para eliminar grasa abdominal es el burpee, un ejercicio que combina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en un solo movimiento.

¿Cuál es el ejercicio casero que permite eliminar la grasa abdominal? (Foto: Archivo)

El burpee se caracteriza por activar varios grupos musculares al mismo tiempo: espalda, pecho, piernas, brazos y glúteos . Debido a esa combinación, genera un alto gasto energético que favorece la quema de grasa y el descenso de peso corporal.

¿Cómo se realiza el ejercicio burpee?

Para realizarlo, se comienza de pie con los pies separados al ancho de los hombros. Luego se baja el cuerpo al suelo apoyando las manos y se lanzan las piernas hacia atrás hasta quedar en posición de plancha.

Después se toca el suelo con el pecho y los muslos, se impulsa el cuerpo hacia arriba y se vuelve a la posición inicial con un pequeño salto. Los especialistas suelen recomendar 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, descansando alrededor de un minuto entre cada serie.

El burpee es uno de los mejores ejercicios para eliminar la grasa abdominal. (Foto: Archivo)

Otros ejercicios para perder grasa abdominal en casa y fortalecer el abdomen

Además del burpee, existen otros ejercicios para perder grasa abdominal en casa que ayudan a fortalecer los músculos del abdomen y mejorar el contorno corporal.

Entre los movimientos más utilizados en rutinas de entrenamiento se encuentran:

Bicicleta en el aire : consiste en simular el pedaleo con las piernas elevadas mientras se activa el abdomen.

Escalador cruzado : ejercicio de alta intensidad que eleva la frecuencia cardíaca y fortalece el core.

Plancha isométrica : permite trabajar los músculos abdominales manteniendo el cuerpo alineado durante varios segundos.

Abdominales inversos : enfocados en la parte inferior del abdomen y en la definición de la cintura.

Abdominales tradicionales en el suelo: ayudan a trabajar la zona superior del abdomen.

¿Cuál es la forma correcta para eliminar los rollitos del abdomen?

Estas rutinas pueden realizarse entre 3 y 5 veces por semana, dependiendo del nivel de cada persona. Antes de comenzar se recomienda hacer al menos 10 minutos de calentamiento, con ejercicios como saltar la cuerda o realizar jumping jacks.

Los especialistas también remarcan que el ejercicio por sí solo no alcanza para reducir la grasa abdominal. Para obtener mejores resultados es importante acompañar la actividad física con una alimentación equilibrada, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares, y aumentando la ingesta de frutas y verduras.