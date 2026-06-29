Esta actividad física está llena de beneficios para el cuerpo, pero requiere una técnica cuidada y entrenada. De qué se trata y cuáles son sus beneficios.

Con el paso del tiempo, resulta cada vez más importante realizar actividades físicas que se adapten a las necesidades del cuerpo. Esto se debe a que, con la edad, mantener la fortaleza de los músculos y los huesos requiere un esfuerzo adicional, ya que el organismo pierde parte de esa capacidad de manera natural.

Por eso, pese a que ejercicios como las caminatas y la bicicleta fija se convirtieron en las alternativas más aconsejables para adultos mayores, existe una opción que genera más beneficios cardiovasculares.

Esta actividad física está llena de beneficios para el cuerpo, pero requiere una técnica cuidada y entrenada.

¿Cuál es el ejercicio ideal para cuidar el corazón y la circulación?

Se trata de una actividad accesible que puede practicarse tanto en casa como en sesiones grupales. Además, no exige pagar una membresía ni invertir en equipos costosos para comenzar.

Se trata del yoga, una disciplina que con frecuencia queda relegada frente a entrenamientos de mayor intensidad, como las rutinas de gimnasio o los ejercicios de cardio.

Los beneficios de hacer yoga para el cuerpo

Al trabajar de manera simultánea sobre el cuerpo y el sistema nervioso, esta disciplina favorece un mayor esfuerzo del corazón para bombear sangre. Con la práctica constante, se convierte en un entrenamiento eficaz que puede fortalecer la resistencia cardiorrespiratoria.

Además, realizar yoga de forma habitual contribuye a bajar la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión leve o moderada. Esto ocurre porque promueve la relajación de los vasos sanguíneos y reduce la activación del sistema nervioso asociado al estado de alerta.

El yoga pone mucho foco en las técnicas de respiración, la relajación profunda y en la respiración consciente. Estos factores tienen la capacidad de disminuir la frecuencia cardiaca en reposo y aumentar la capacidad pulmonar.

En cuanto a la circulación sanguínea, su práctica puede favorecer la función endotelial, es decir, mejorar la capacidad de las arterias para dilatarse de manera adecuada.

Además, un estudio publicado en PubMed señala que la actividad física contribuye de forma significativa a mejorar la capacidad funcional, disminuir los biomarcadores cardíacos —utilizados para medir el estrés del corazón— y elevar la calidad de vida de quienes la realizan de forma habitual.

Las claves para hacer este ejercicio y aprovecharlo de la mejor manera

Tener una buena sesión de yoga no solo depende de la flexibilidad y hacer bien las posturas, sino que también se deben seguir algunas pautas como la respiración consciente, alineación correcta, presencia mental y relajación.

Uno de los principales beneficios del ejercicio es que puede ser realizado tanto solo en casa como en grupo en lugares abiertos. Tanto realizarlo acompañado o en casa potencia la salud del corazón.