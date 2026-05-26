Ni frito ni revuelto: está es la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar al máximo todas sus proteínas

El huevo se consolidó como uno de los alimentos más elegidos dentro de una dieta equilibrada por su alto aporte de proteínas, vitaminas y grasas saludables. Además de ser accesible y versátil, contiene aminoácidos esenciales que el organismo necesita para funcionar correctamente.

Sin embargo, no todas las formas de cocción ofrecen los mismos beneficios. La temperatura y el tiempo de preparación pueden alterar parte de sus nutrientes, por lo que elegir el método adecuado resulta clave para aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales.

¿Cómo cocinar el huevo para aprovechar el máximo sus proteínas?

El huevo es conocido por su versatilidad a la hora de ser incluido en las comidas ya que es una gran forma de sumar proteínas en cada preparación, complementar un desayuno, mejorar una merienda y más.

La mejor forma de cocinarlos es en agua, ya que al ser expuestos a la alta temperatura del agua sin romper las cáscaras las proteínas se coagulan sin desnaturalizarse .

Asimismo, esta forma de cocinarlo no agrega grasas como en el caso de los huevos revueltos o fritos. Sin embargo, para aquellos que prefieren cocinarlos de dichas maneras, conviene utilizar aceites de alta calidad como el de oliva para reducir la cantidad de calorías vacías.

¿Cuáles son los beneficios de comer huevo?

Este alimento es rico en diversos nutrientes como las proteínas, las cuales son las encargadas recuperar los músculos tras una intensa sesión de entrenamiento.

A su vez, cuenta con colina, aporta diferentes beneficios para el cerebro, ya que potencia la memoria y mejora las funciones cognitivas. Además, es un alimento que contiene grandes cantidades de antioxidantes que reducen el daño generado por los radicales libres.

El huevo se postula como un gran alimento saciante y bajo en calorías, lo que podría ser útil para aquellos que deseen bajar de peso de forma saludable.

¿Cómo sumar el huevo a la dieta?

El huevo es sumamente versátil a la hora de incluirlo en la dieta, las principales formas de comerlo son: