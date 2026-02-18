Lidl ha vuelto a apostar en España por los pequeños electrodomésticos funcionales y económicos con un lanzamiento que promete simplificar la rutina en la cocina. Se trata de un cocedor de huevos capaz de preparar hasta siete unidades al mismo tiempo y ajustar el punto de cocción según la preferencia de cada usuario. Bajo su línea de productos para el hogar Silvercrest, la cadena ofrece este cuecehuevos de 400 W, a bajo coste. En ese sentido, se ha convertido en una opción práctica para quienes buscan rapidez, precisión y ahorro energético en un solo dispositivo. El cocedor de huevos eléctrico de 400 W está diseñado para cocer hasta siete huevos simultáneamente con distintos grados de dureza en un único proceso. Incorpora un control electrónico del tiempo de cocción y un mando giratorio que permite seleccionar el punto deseado: pasado por agua, medio o duro. El funcionamiento es sencillo: se colocan los huevos en el soporte, se añade agua con el vaso medidor incluido (que además cuenta con perforador y marca de nivel máximo) y se selecciona el grado de cocción. El aparato emite una señal acústica cuando finaliza el proceso, lo que evita sobrecocciones y facilita una preparación precisa. Además, incluye un accesorio de cocción de plástico con asa que permite retirar y enfriar los huevos cómodamente bajo el grifo. El cocedor de huevos tiene un precio de 12,99 euros y solo puede adquirirse a través de la tienda online de Lidl, ya que no está disponible en supermercados físicos. Para comprarlo, los usuarios deben ingresar en la web oficial de la cadena, buscar el producto en la sección de pequeños electrodomésticos y completar el proceso de compra digital. Al tratarse de un artículo exclusivo online, la disponibilidad puede variar según stock, por lo que se recomienda verificar su estado antes de finalizar el pedido.