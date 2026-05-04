El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia sin precedentes para enfrentar la inseguridad alimentaria: la entrega gratuita de huevos a familias vulnerables, una medida que ya comenzó a ejecutarse en Bogotá y que se extenderá hasta el 30 de mayo de 2026. El programa, liderado por el Ministerio de Agricultura en articulación con el Departamento para la Prosperidad Social, arrancó en la localidad de Ciudad Bolívar con la distribución de más de 320.000 unidades. La iniciativa no solo busca aliviar el acceso a alimentos, sino también responder a la crisis de sobreproducción que enfrenta el sector avícola, garantizando ingresos a pequeños productores mediante compras directas sin intermediarios. El programa está dirigido principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad que enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos. En esta primera fase, las entregas se concentran en sectores priorizados por el Gobierno, como Ciudad Bolívar en Bogotá, donde ya se beneficiaron más de 5.000 familias. A nivel nacional, la meta es alcanzar cerca de 70.000 hogares, priorizando territorios con mayores índices de inseguridad alimentaria. La selección de beneficiarios se realiza a través de bases de datos sociales y programas activos del Estado. La estrategia se basa en un modelo directo: el Estado compra excedentes de producción a pequeños avicultores, especialmente del oriente de Cundinamarca, y los distribuye gratuitamente a la población vulnerable. Actualmente, la logística permite entregar alrededor de 645.000 huevos semanales, con una meta que supera los 4 millones de unidades en todo el país. Además, la convocatoria para que más productores se sumen al programa estará abierta hasta el 30 de mayo de 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura y sostener el abastecimiento. La decisión responde a dos problemas estructurales: Con esta medida, el Gobierno busca estabilizar el mercado y garantizar seguridad alimentaria, transformando excedentes en ayudas concretas para la población. Colombia atraviesa un momento de alta producción de huevo. Actualmente, los precios se mantienen bajos: El país alcanzó en 2025 un consumo histórico de 366 huevos por persona al año, lo que refleja un cambio en la dieta de los colombianos y una mayor dependencia de esta proteína económica. La fase actual del programa estará vigente hasta el 30 de mayo de 2026, aunque el Gobierno no descarta su ampliación si los resultados continúan siendo positivos.