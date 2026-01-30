Una investigación de la Universidad de Milán analizó cómo los intervalos breves de caminata podrían aumentar el gasto energético durante la actividad física. (Fuente: Freepik)

Un estudio analizó una estrategia de actividad física que podría aumentar el gasto energético en períodos cortos de tiempo. La actividad física es uno de los pilares para mantener una buena salud.

En ese contexto, una investigación reciente analizó cómo los intervalos breves de caminata pueden incrementar el gasto energético durante el ejercicio.

Junto con una alimentación equilibrada y otros hábitos saludables, la práctica deportiva contribuye al bienestar general y puede favorecer el mantenimiento de un peso saludable.

Una de las estrategias clave para alcanzar el peso deseado, adaptada a las particularidades de género, edad, estatura y otros factores individuales, radica en generar un déficit calórico, es decir, consumir menos calorías de las que se queman en el día. Para ello, los expertos en salud y nutrición recomiendan seguir un plan alimenticio personalizado, acorde a la rutina y al nivel de desgaste físico de cada persona.

La técnica de caminatas cortas que podría aumentar el gasto energético

El ejercicio físico es una de las principales herramientas para prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y forma parte del tratamiento recomendado para el sobrepeso y la obesidad. Si bien todas las modalidades deportivas aportan beneficios significativos, existen técnicas específicas que permiten incrementar el gasto energético durante períodos breves de actividad física.

Una investigación de la Universidad de Milán analizó cómo los intervalos breves de caminata podrían aumentar el gasto energético durante la actividad física. (Fuente: Freepik)

Durante la actividad física, el organismo utiliza energía para mover los músculos, lo que incrementa el gasto de calorías. Si ese gasto es mayor que la cantidad de calorías ingeridas, se produce un déficit calórico, un factor relacionado con la pérdida de peso.

En este sentido, el estudio de la Universidad de Milán analizó cómo los intervalos breves de caminata influyen en el gasto energético, aunque no evaluó de forma directa sus efectos sobre el descenso de peso.

La ciencia respalda la premisa de que el tejido muscular, incluso en estado de reposo, consume una mayor cantidad de calorías en comparación con la grasa, lo que se traduce en un metabolismo más eficiente a largo plazo. Si bien las caminatas diarias han sido reconocidas por sus beneficios para la salud y su accesibilidad como forma de ejercicio, este estudio analizó una alternativa que podría aumentar el gasto energético necesario para realizar una misma distancia.

Un estudio realizado por la Universidad de Milán ha arrojado luz sobre la eficacia de las short walking bouts (intervalos breves de caminata) ha aportado evidencia sobre el aumento del gasto energético asociado con intervalos breves de caminata. EDurante estos breves intervalos, los investigadores observaron un aumento de hasta un 60 % en el gasto energético necesario para recorrer una misma distancia en comparación con caminatas continuas.

Cómo realizar las caminatas cortas analizadas en el estudio

Las short walking bouts consisten en intervalos de actividad física de corta duración, oscilando entre 10 y 30 segundos, distribuidos a lo largo del día. Según explicó Francesco Luciano, uno de los autores del estudio, el mayor gasto energético se produce porque el organismo requiere más energía y oxígeno cada vez que inicia el movimiento.

Una investigación de la Universidad de Milán analizó cómo los intervalos breves de caminata podrían aumentar el gasto energético durante la actividad física. (Fuente: Freepik)

Los investigadores señalaron que repetir estos intervalos de caminata a lo largo del día podría aumentar el gasto energético total. No obstante, advirtieron que el estudio no evaluó si esta estrategia produce una pérdida de peso y que se necesitan más investigaciones para conocer sus efectos a largo plazo.