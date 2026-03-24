La bicicleta, ya sea fija o al aire libre, es uno de los ejercicios más completos y efectivos para mejorar la salud, debido a que su práctica regular no solo fortalece el sistema cardiovascular, sino que también contribuye a la pérdida de peso de forma sostenida. A diferencia de otras actividades de alto impacto, andar en bicicleta reduce el estrés en las articulaciones, convirtiéndola en una opción ideal para personas de todas las edades y niveles de entrenamiento. Hacer bicicleta es uno de los ejercicios que combinan características aeróbicas con fuerza y que, gracias al pedaleo constante, estimula el ritmo cardíaco y mejora la circulación sanguínea. Por su parte, el hecho de hacer bicicleta sea fija o al aire libre, ayuda a fortalecer el corazón, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la oxigenación del organismo en general. Asimismo, esta actividad física contribuye a regular la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol en sangre, lo cual es uno de los aspectos más importantes de dicho entrenamiento. Además de los beneficios para la salud cardiovascular, la bicicleta es un tipo de ejercicio físico que contribuye a la quema de calorías y la pérdida de peso. En este aspecto, durante una sesión de bicicleta de entre 40 minutos y una hora se pueden quemar entre 700 y 1000 calorías, según el ritmo, superficie e intensidad con la que se haga. Al mismo tiempo, permite tonificar distintos grupos musculares sin generar un impacto excesivo, contribuyendo a un mejor fortalecimiento. La duración de las sesiones de bicicleta puede variar tanto por el tiempo que se le dedique como por el tipo de pedaleada que se realice. No obstante, lo recomendable es hacer entrenamientos de entre 30 y 60 minutos, al menos tres o cinco veces por semana.