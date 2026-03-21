Las sentadillas son un tipo de entrenamiento que se han consolidado como uno de los ejercicios más efectivos para mejorar la resistencia física sin necesidad de equipos ni rutinas complejas, ya que su práctica regular permite trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo. A diferencia de otras actividades más exigentes, las sentadillas son un tipo de actividad física de bajo impacto, lo que lo convierte en un tipo de ejercicio que puede ser adoptado por todos los grupos etarios, siempre y cuando se realice con la técnica correcta. Este ejercicio se destaca por su capacidad de fortalecer la parte inferior del cuerpo mientras mejora la estabilidad general y postural. Al involucrar diferentes músculos en simultáneo, permite desarrollar fuerza de manera equilibrada sin correr el riesgo de contraer lesiones graves. Además, contribuye a mejorar la postura y la coordinación, ya que requiere control del movimiento y alineación corporal. Otro punto importante es que ayuda a aumentar la resistencia, ya que al repetir el movimiento de forma constante el cuerpo mejora su rendimiento diario. Por su parte, la práctica constante de las sentadillas ayuda a una mejorar circulación sanguínea y protege la salud cardiovascular. Las sentadillas pueden realizarse en casa sin necesidad de equipamiento, lo que facilita su incorporación en la rutina y para quienes recién comienzan con esta actividad, se recomienda realizar pocas repeticiones y aumentar progresivamente a medida que mejora la técnica. En este sentido, una de las claves para que las sentadillas sean efectivas es mantener la espalda recta y controlar la bajada ya que esto sirve tanto para evitar molestias como para tener un mejor rendimiento. Por su parte, los grupos musculares que se benefician y fortalecen al hacer sentadillas son: En tanto, las sentadillas pueden hacerse sin peso y con el tiempo, de manera opcional, se permite la posibilidad de incorporar una pesa para aumentar la resistencia.