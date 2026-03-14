En los últimos años, la actividad física conocida como rucking comenzó a ganar un importante protagonismo ya que no requiere de exigencias, contribuye a la fuerza muscular, ayuda a quemar calorías y cuida la salud cardiovascular sin tener que recurrir a un gimnasio ni largas sesiones de entrenamiento. Aunque su origen está vinculado al entrenamiento militar, en la actualidad el rucking se convirtió en un tipo de ejercicio que es muy elegido debido a que se basa en caminar mientras se lleva una mochila con peso moderado. El rucking consiste en caminar con una mochila cargada con peso adicional y bien distribuido, el cual puede ser botellas de agua, libros o algún otro elemento. La práctica tiene como gran ventaja la posibilidad de aumentar la exigencia física sin necesidad de correr ni realizar movimientos de alto impacto. Además, se puede practicar en distintos entornos, desde parques y senderos hasta calles urbanas, y solo se necesita una mochila que sirva para colocarle peso. Uno de los principales atractivos del rucking es su impacto positivo en la salud cardiovascular. Al caminar con peso, el cuerpo debe trabajar más para desplazarse, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y el consumo de energía. Entre los beneficios más destacados se encuentran: Al mismo tiempo, el rucking puede estimular el metabolismo y favorecer el uso de grasas como fuente de energía y la quema de calorías. A diferencia de una caminata tradicional, el rucking activa más grupos musculares debido al peso adicional. El cuerpo debe estabilizar la carga mientras se mantiene el movimiento constante. Las zonas que más trabajan durante esta actividad incluyen: Esta combinación convierte al rucking en un ejercicio funcional, capaz de mejorar fuerza, resistencia y coordinación al mismo tiempo. Asimismo, y al no requerir un trote, no genera impacto fuerte en las articulaciones. No obstante, es importante aclarar que el peso que se coloca en la mochila debe ser moderado para evitar una exigencia mayor sobre el cuerpo.