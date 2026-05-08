Hay mucho debate respecto de dónde se posiciona Argentina en términos de su relación con el mundo. El mundo venía abriéndose y Argentina recién ahora comienza a hacerlo en un contexto en el que los arancele empiezan a estar vigentes, con Estados Unidos como pionero en eso. “La gran pregunta es si hay más complicaciones de este fenómeno o hay oportunidades también y yo creo que probablemente haya más oportunidades que complicaciones”, dijo Nicolás Aguzin, el exbanquero argentino que llegó a presidir la Bolsa de Hong Kong. El referente financiero internacional señaló que “la oportunidad que tiene Argentina en Asia es producto de una simbiosis estructural que existe”. Aseguró que “nuestro país crece en sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento, que son prácticamente todos los rubros donde China es el mayor importador del mundo” y coincide con que la Argentina tiene ventaja en esos sectores. Asimismo, señaló que “hay otros, como el área de la economía de conocimientos y la de data centers donde también aparecen oportunidades”. En ese sentido Aguzin consideró que “Argentina tiene unas condiciones espectaculares para que realmente le vaya bien: buen clima y buen nivel de energía, sobre todo”. “Argentina tiene la oportunidad de crear fuentes de ingreso de dólares y lo importante para el empresario local es ver qué rol va a jugar en la creación de esas fuentes. Y no es necesario que elija si va a ir hacia una orilla del mundo o hacia la otra en esta especie de guerra fría, cada vez menos fría, entre Estados Unidos y China por la injerencia global”, analizó. De hecho, comentó que una de las razones por las cuales yo decidí ir a la bolsa de comercio de Hong Kong después de 31 años de estar en JP Morgan fue que me interesaba mucho ver cómo podíamos generar fuentes entre este y oeste, cómo tratar de que haya más diálogo. Aguzin dijo que, para aquella persona que está en una industria que es afectada directamente por la nueva estructura global y la local de Argentina, es necesario transformarse para no desaparecer. Señaló que, para aquella persona que está en una industria que es afectada directamente por la nueva estructura global y la nueva estructura local de Argentina, va a tener impacto. “Hay empresas que van a nacer, hay empresas que van a desaparecer”, afirmó. Dijo que el capitalismo contempla ese riesgo y contó el caso de las empresas de autos eléctricos chinas. “El sector de automóviles eléctricos, por ejemplo. Todo el mundo sabe que China en 2019 exportaba un millón de autos y hoy exporta 7 millones. Entonces si uno mira, dice que evidentemente fue muy bien, pero si miramos el total de esa industria, en 2019 había 500 empresas de vehículos eléctricos en China, una competencia feroz, el capitalismo más intensivo que uno se puede imaginar. Y hoy hay 100 empresas, o sea, el 80% de las empresas desapareció”, describió. Y adelantó que cree que, en los próximos 3 años, van a quedar simplemente 50 empresas o menos. Por lo cual estamos hablando de que el 90% desaparecerá. “¿Qué es lo que eso permitió? Esa competencia voraz y feroz, lo que hizo que se puedan conseguir automóviles increíbles con una calidad de primera por 15.000 dólares. Generó una innovación, una creatividad, algo muy muy significativo”, señaló Agusin. Dijo que el que invirtió en cualquiera de las 400 empresas que no existen más, obviamente perdió mucho de su inversión. “Entonces, puedo decir la industria de automóviles eléctricos fracasó en China. No, evidentemente, hoy por hoy es más del 70% del mercado mundial de coches eléctricos. Entonces, ese es el tema cuando estamos hablando de los índices y la performance”, aseguró Arguzin. Otro de los ejemplos chinos que puso con la mirada puesta en Argentina fue el de la burbuja inmobiliaria. “Cuando yo les decía que había que contemplar la situación de los compradores de viviendas, los funcionarios de China me decían: ‘Bueno, esa gente tomó muchos riesgos, la verdad que nosotros no podemos salir a protegerlo porque si no generamos incentivos equivocados en la economía’. Eso implica que el que tomó riesgo y no le fue bien tendrá que perder”, contó Aguzin. Por último, señaló que lo que está pasando en el mundo es una combinación entre la estrategia de China y la de Estados Unidos. “Estados Unidos está más enfocado en tecnología de frontera y lo que China hace es implementar y difundirlo en su sociedad a escala”, comentó. Así, definió que el modelo americano es de tecnología cerrada y los modelos chinos son distintos, son open source. “Cualquiera puede tomarlo, adaptar el modelo, modificar las variables”, apuntó. Finalmente, afirmó que China es una oportunidad increíble para los argentinos, para los emprendedores, para aprender de lo que está pasando, de qué sistemas hay afuera. “Es necesario prestar atención a lo que está pasando en el mundo para capitalizarlo”, concluyó.