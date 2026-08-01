Muchas personas buscan eliminar la grasa abdominal con rutinas largas de gimnasio o ejercicios aeróbicos intensos.

Sin embargo, especialistas en actividad física señalan que existen alternativas que pueden realizarse en casa y que también ayudan a mejorar la definición del abdomen .

La clave no está únicamente en correr o caminar, sino en movimientos que aumentan el ritmo cardíaco y obligan al cuerpo a gastar más energía.

¿Cuál es el ejercicio casero que permite eliminar la grasa abdominal? (Foto: Canva)

Además, estas rutinas suelen combinar ejercicios abdominales y movimientos funcionales, lo que contribuye a fortalecer el core mientras se trabaja el resto del cuerpo. Cuando se practican de forma constante, pueden ayudar a reducir los llamados “rollitos” de grasa que se acumulan en la zona del abdomen.

El mejor ejercicio para eliminar grasa abdominal sin ir al gimnasio

Uno de los movimientos más recomendados dentro de las rutinas para eliminar grasa abdominal es el burpee, un ejercicio que combina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en un solo movimiento.

El burpee se caracteriza por activar varios grupos musculares al mismo tiempo: espalda, pecho, piernas, brazos y glúteos . Debido a esa combinación, genera un alto gasto energético que favorece la quema de grasa y el descenso de peso corporal.

¿Cómo se realiza el ejercicio burpee?

Se comienza de pie con los pies separados al ancho de los hombros. Luego se baja el cuerpo al suelo apoyando las manos y se lanzan las piernas hacia atrás hasta quedar en posición de plancha. Después se toca el suelo con el pecho y los muslos, se impulsa el cuerpo hacia arriba y se vuelve a la posición inicial con un pequeño salto.

Los especialistas suelen recomendar 3 series de entre 8 y 12 repeticiones, descansando alrededor de un minuto entre cada serie.

El burpee es uno de los mejores ejercicios para eliminar la grasa abdominal. (Foto: Archivo)

Otros ejercicios para perder grasa abdominal en casa y fortalecer el abdomen

Además del burpee, existen otros ejercicios para perder grasa abdominal en casa que ayudan a fortalecer los músculos del abdomen y mejorar el contorno corporal:

Bicicleta en el aire : consiste en simular el pedaleo con las piernas elevadas mientras se activa el abdomen.

Escalador cruzado : ejercicio de alta intensidad que eleva la frecuencia cardíaca y fortalece el core.

Plancha isométrica : permite trabajar los músculos abdominales manteniendo el cuerpo alineado durante varios segundos.

Abdominales inversos : enfocados en la parte inferior del abdomen y en la definición de la cintura.

Abdominales tradicionales en el suelo: ayudan a trabajar la zona superior del abdomen.

¿Cuál es la forma correcta para eliminar los rollitos del abdomen?

Estas rutinas pueden realizarse entre 3 y 5 veces por semana, dependiendo del nivel de cada persona. Antes de comenzar se recomienda hacer al menos 10 minutos de calentamiento, con ejercicios como saltar la cuerda o realizar jumping jacks.

Los especialistas también remarcan que el ejercicio por sí solo no alcanza para reducir la grasa abdominal. Para obtener mejores resultados es importante acompañar la actividad física con una alimentación equilibrada, reduciendo el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares, y aumentando la ingesta de frutas y verduras.