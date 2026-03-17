Un país de Latinoamérica quedó posicionado como el país con mejor calidad de vida de acuerdo al ranking 2025 de la consultora Numbeo en su estudio Quality of Life Index. La nación no solo lidera la región, sino que se posiciona como una de las mejores a nivel mundial superando a potencias como China. El documento detalla que mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. Según el reporte de Numbeo, Uruguay es considerado como uno de los mejores lugares para vivir con un índice de puntuación de 139,81. La lista toma en cuenta diversas variables para elaborar la clasificación: El país se ubica en la cúspide del top de América Latina por contar con: El ranking de Numbeo quedó conformado de la siguiente manera: