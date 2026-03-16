El Gobierno nacional confirmó un feriado y un día no laborable con fines turísticos, lo que dará lugar a un fin de semana extra largo para todos los argentinos. A este calendario se suma un feriado local, que permitirá a los habitantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires disfrutar de un descanso de cinco días seguidos. Los vecinos de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, podrán disfrutar de un fin de semana largo de cinco días seguidos gracias a la combinación de un feriado nacional, un día no laborable con fines turísticos y un feriado local. El esquema se conforma con el lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos; el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia; y el miércoles 25 de marzo, que será feriado local en Las Flores por el aniversario fundacional del partido. De esta manera, quienes residan en esta localidad tendrán un fin de semana desde el sábado hasta el miércoles inclusive, una oportunidad ideal para descansar. En el marco del 170° aniversario de la fundación de Las Flores, el Municipio organizó una agenda especial de actividades que se desarrollarán el 25 de marzo, fecha central de los festejos. Durante la mañana, se abrirán las escuelas primarias de la planta urbana para que los vecinos puedan visitarlas y recorrer espacios que forman parte de la memoria colectiva de la comunidad. La propuesta busca generar un espacio de encuentro y de recuerdo de los años escolares. Además, en los accesos a la ciudad, se realizará una bienvenida especial para quienes regresen a Las Flores para compartir el aniversario. Desde temprano, vecinos recibirán a los visitantes y registrarán a quienes vuelvan especialmente para la fecha, otorgándoles una distinción como reconocimiento. Por la tarde, las celebraciones continuarán en el escenario montado sobre la avenida San Martín, frente a la plaza principal Bartolomé Mitre. Allí se desarrollará la fiesta central, con espectáculos artísticos y musicales que acompañarán el aniversario y convertirán la jornada en una celebración abierta a toda la comunidad. El calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 incluye varias oportunidades para descansar y organizar escapadas. Estos son los feriados confirmados: