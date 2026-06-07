Conservar la independencia y la capacidad de movimiento se vuelve una de las principales preocupaciones a medida que pasan los años. La pérdida natural de masa muscular, la disminución de la flexibilidad y el deterioro del equilibrio pueden dificultar actividades tan simples como subir escaleras, levantarse de una silla o caminar largas distancias.

Por ese motivo, especialistas en salud y actividad física coinciden en que mantenerse activo es fundamental para llegar a la vejez con una mejor calidad de vida. Entre las alternativas más recomendadas aparece una disciplina milenaria que gana cada vez más adeptos entre los adultos mayores, el Tai Chi.

Diversos estudios destacan que esta práctica combina movimientos suaves, control de la respiración y concentración mental, una fórmula que ayuda a fortalecer el cuerpo sin exigir las articulaciones ni aumentar el riesgo de lesiones.

Por qué el Tai Chi es uno de los ejercicios más recomendados después de los 60

Las guías internacionales de actividad física aconsejan realizar ejercicio de manera regular para preservar la salud muscular, ósea y cardiovascular durante el envejecimiento.

En ese contexto, el Tai Chi se posiciona como una de las opciones más completas para las personas mayores. Según especialistas y publicaciones de la Facultad de Medicina de Harvard, esta disciplina puede contribuir a mejorar el equilibrio, la coordinación y la estabilidad corporal, aspectos clave para prevenir caídas.

A diferencia de otras actividades de mayor impacto, sus movimientos lentos y controlados permiten trabajar distintos grupos musculares sin generar una sobrecarga excesiva sobre rodillas , caderas o tobillos.

Cada vez más especialistas la recomiendan por sus beneficios para la estabilidad corporal y la prevención de caídas. Garcia Soto, Lara

Qué beneficios aporta esta práctica

La realización frecuente de Tai Chi puede generar mejoras en distintos aspectos de la salud física y mental.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Fortalecimiento de piernas, espalda y zona media del cuerpo.

Mayor estabilidad y control postural.

Mejora de la flexibilidad y la movilidad articular.

Reducción del riesgo de caídas.

Disminución de los niveles de estrés.

Mejor circulación sanguínea.

Contribución al control de la presión arterial.

Estimulación de la concentración y la memoria.

Además, muchos especialistas señalan que la práctica regular favorece la confianza en los movimientos cotidianos, algo especialmente importante en adultos mayores.

Otras actividades recomendadas para mantenerse activo

Además del Tai Chi, existen otras disciplinas de bajo impacto que pueden ayudar a preservar la movilidad y mejorar la condición física después de los 60 años.

Una de ellas es el Qigong, una práctica tradicional china que combina respiración, movimientos suaves y ejercicios de relajación.

También aparecen variantes adaptadas de artes marciales como el Aikido y el Wing Chun, enfocadas en el equilibrio, la coordinación y el fortalecimiento muscular sin recurrir a movimientos bruscos o ejercicios de alta exigencia.

Algunos centros deportivos incluso ofrecen programas de Judo adaptado, diseñados especialmente para trabajar la estabilidad, el control corporal y la fuerza funcional en personas mayores.

La clave para un envejecimiento activo

Los especialistas coinciden en que no existe una única actividad ideal para todas las personas. La elección dependerá del estado físico, los antecedentes de salud y las preferencias de cada individuo.

Sin embargo, incorporar ejercicios de bajo impacto que combinen movimiento, fuerza y equilibrio puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida.

Mantener una rutina física adecuada no solo ayuda a conservar la movilidad, sino que también favorece la autonomía, reduce el riesgo de lesiones y contribuye al bienestar general durante el paso de los años.