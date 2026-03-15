Reducir la grasa acumulada en el abdomen suele ser uno de los objetivos más frecuentes entre quienes comienzan a entrenar. Muchas personas creen que la única forma de lograrlo es pasar horas caminando, corriendo o realizando largas rutinas en el gimnasio. Sin embargo, especialistas en entrenamiento físico explican que existen ejercicios más dinámicos que permiten trabajar varios músculos al mismo tiempo y aumentar el gasto energético en pocos minutos. Estas rutinas, conocidas por su intensidad, combinan movimientos de fuerza y trabajo cardiovascular. Al involucrar distintos grupos musculares de manera simultánea, ayudan a acelerar el ritmo cardíaco y favorecen la quema de calorías. Cuando se practican con regularidad, pueden contribuir a reducir la grasa que suele acumularse en la zona abdominal y mejorar la tonificación del cuerpo. Entre los movimientos más recomendados por entrenadores aparece el burpee, un ejercicio que integra fuerza, resistencia y cardio en una sola secuencia. Su principal ventaja es que pone en acción distintas partes del cuerpo al mismo tiempo, como brazos, piernas, pecho, espalda y glúteos. Esta combinación genera un esfuerzo físico elevado y, por lo tanto, un mayor consumo de energía durante el entrenamiento. Al ser un ejercicio completo, puede incorporarse fácilmente en rutinas cortas para realizar en casa sin necesidad de equipamiento. Para ejecutar este movimiento se comienza en posición erguida, con los pies separados al ancho de los hombros. El paso a paso es el siguiente: Los especialistas suelen sugerir tres series de entre 8 y 12 repeticiones, descansando alrededor de un minuto entre cada una. Además del burpee, existen otros movimientos que pueden incorporarse a una rutina para trabajar la zona media del cuerpo y mejorar la definición abdominal. Entre los más utilizados se encuentran: Este tipo de rutinas puede realizarse entre tres y cinco veces por semana, según el nivel físico de cada persona. Antes de comenzar el entrenamiento se aconseja dedicar unos minutos al calentamiento, con movimientos que preparen el cuerpo para el esfuerzo, como saltar la cuerda o realizar jumping jacks. Los expertos también recuerdan que la actividad física debe complementarse con hábitos saludables. Una alimentación equilibrada, con menor consumo de productos ultraprocesados y azúcares, y mayor presencia de frutas y verduras, contribuye a obtener mejores resultados.