Qué le pasa a tu cuerpo si corrés 30 minutos todos los días

Correr es uno de los ejercicios más accesibles y cómodos para los deportistas. Solo se necesita un buen par de zapatillas para disfrutar de una actividad que, por lo general, se realiza al aire libre.

No obstante, se trata de una alternativa ideal para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable . Más allá de sus innumerables beneficios, ¿tiene algún perjuicio ir a correr 30 minutos todos los días?

Correr aportar una gran cantidad de beneficios para la salud

Según explicó Carlos Rojo, corredor aficionado, experto en equipamiento y creador de contenido en redes sociales, " correr es muy lesivo por lo que tienes que empezar de forma paulatina ".

Y agregó: "Es cierto que vivimos en una sociedad sedentaria y yo me paso muchas horas al día sentado trabajando y si no hago ejercicio, no me muevo. Por eso incluyo todos los días alguna actividad física, bien correr o entrenamiento de fuerza".

Cuáles son los beneficios de correr 30 minutos todos los días

De acuerdo a su experiencia y conocimiento, Rojo aseguró en su canal de YouTube que correr 30 minutos todos los días aporta un sinfín de beneficios para la salud.

"El hueco de correr es sagrado porque eso me mantiene fresco a nivel mental. Hacer ejercicio es la cura", señaló. A continuación, cada uno de ellos:

Mejora del estado de ánimo.

Mejora la función cerebral.

Mejora la calidad del sueño.

Ayuda a quemar muchas calorías.

Facilita el déficit calórico para adelgazar.

Aumenta la salud cardiovascular.

Mejora el sistema inmunitario.

Asimismo, el corredor marcó la importancia de "hacer una carga progresiva en el volumen y en la intensidad", por lo que recomendó "no empezar de golpe" e incorporar la carrera poco a poco.

Cuáles son los beneficios de caminar entre 30 a 60 minutos por día

En paralelo, diferentes expertos también recomiendan caminar entre 30 a 60 minutos por día es una gran actividad para quienes buscan optimizar su bienestar:

Salud cardiovascular

Esta actividad mejora la función de los vasos sanguíneos, aumentando su flexibilidad y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas y la presión arterial.

Composición corporal y salud ósea

Caminar aumenta el gasto energético, favoreciendo la pérdida de grasa y mejorando la composición corporal. También protege la salud ósea, aumentando la densidad mineral y reduciendo el riesgo de fracturas.

Función cognitiva y salud mental

Esta actividad se asocia a una menor incidencia de demencia y un riesgo reducido de depresión, mejorando el bienestar emocional y cognitivo.