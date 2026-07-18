Ni azúcar ni canela: el ingrediente de cocina que expertos en jardinería usan para fortalecer las raíces de las plantas. (Imagen ilustrativa)

Para lograr que un esqueje pegue raíz no siempre hace falta comprar hormona enraizante en un vivero.

Un método casero que circula entre jardineros usa un ingrediente que está en cualquier alacena, la lenteja, pero no en su forma cruda ni cocida, sino germinada .

Cómo se prepara el agua de brotes de lenteja

El proceso empieza con un hervor breve de las lentejas, que después se dejan reposar durante tres días hasta que aparecen los primeros brotes.

Esa germinación es la que concentra los compuestos que después estimulan el enraizamiento.

Ni azúcar ni canela: el ingrediente de cocina que expertos en jardinería usan para fortalecer las raíces de las plantas. (Imagen ilustrativa) Gemini.

Una vez que los brotes están listos, se licúan con agua en una proporción de dos tazas de agua por cada taza de brotes.

El paso siguiente es clave: colar bien la mezcla para eliminar restos de semillas, almidones y azúcares, que de quedar en el líquido pueden convertirse en alimento para bacterias y hongos.

El agua colada se guarda en una botella y se deja un día en la heladera. Ese descanso permite que el almidón remanente se asiente en el fondo, dejando arriba un líquido más limpio y estable para usar sobre las plantas.

Cómo usar el agua de lentejas para enraizar

Con el líquido ya preparado, alcanza con sumergir la base de una rama o esqueje en dos vasos de esta agua de brotes de lenteja para favorecer la aparición de raíces nuevas.

Algunas recomendaciones para que el método funcione mejor:

Usar esquejes sanos, sin signos de podredumbre en el corte.

Colar bien el líquido antes de usarlo, para evitar que fermente.

Guardar el agua de brotes en la heladera y usarla dentro de los días siguientes.

Ubicar los esquejes en un lugar con luz indirecta mientras están en el agua.

A diferencia de otros trucos de jardín que apuntan a nutrir plantas ya crecidas , este método se enfoca puntualmente en la etapa más delicada de la propagación, el momento en que un esqueje todavía no tiene raíces propias. Por eso se usa antes de plantar, no como riego habitual.

Este tipo de remedios caseros no reemplaza los cuidados básicos de cualquier especie, como la luz, el sustrato y el riego adecuado, pero suma una alternativa económica y sin químicos para quienes buscan multiplicar sus plantas en casa.

Por qué la germinación hace la diferencia

El proceso de germinar las lentejas es lo que distingue a este método de otros remedios caseros con legumbres. Durante la brotación, la semilla activa una serie de procesos bioquímicos internos que liberan compuestos vinculados al crecimiento celular, algo que no ocurre de la misma manera con la lenteja cruda o directamente cocida.

Por eso, quienes prueban este truco suelen aclarar que el paso de esperar los tres días de brotación no conviene salteárselo, incluso si resulta más rápido usar directamente agua de remojo.

Algunas plantas donde este tipo de estímulo natural suele probarse con buenos resultados son los rosales, las suculentas y los arbustos de fácil propagación por gajo, aunque cada especie tiene sus propios tiempos de enraizamiento y conviene tener paciencia antes de sacar conclusiones.