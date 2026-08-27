La humedad dentro de los armarios puede provocar olor a encierro, afectar las prendas y favorecer la aparición de moho. Por eso, algunas personas recurren a soluciones caseras para mantener secos estos espacios.

Entre las alternativas más conocidas aparece una media con arroz, un método económico que puede utilizarse como complemento para absorber parte del vapor de agua presente en el ambiente.

Este sencillo truco casero puede ayudar a reducir parte de la humedad acumulada en espacios pequeños y cerrados. Sin embargo, su efecto es limitado y no reemplaza otras medidas cuando el problema persiste.

¿Para qué sirve colocar una media con arroz dentro del armario?

El arroz puede actuar como un absorbedor suave de humedad debido a que sus granos y el almidón tienen propiedades higroscópicas. Esto significa que pueden captar una parte del vapor de agua presente en el aire.

Su efecto, sin embargo, es limitado y depende de factores como el nivel de humedad, la ventilación del armario y el tiempo que permanezca allí. Por eso, puede resultar más útil en espacios pequeños y relativamente cerrados.

La idea de utilizar una media consiste en colocar arroz seco en su interior, cerrarla y dejarla dentro del armario. También puede utilizarse una pequeña bolsa de tela o un recipiente abierto, siempre procurando mantenerlo alejado de prendas delicadas.

¿El arroz elimina el mal olor de la ropa?

Uno de los motivos por los que este truco se volvió popular es su posible relación con el olor a humedad. Al reducir ligeramente la humedad ambiental, el arroz puede ayudar a disminuir la sensación de encierro que suele quedar dentro de los muebles.

No obstante, no funciona como un desodorizante potente. Si el mal olor está impregnado en la ropa, la madera u otras superficies, será necesario limpiar y ventilar adecuadamente el espacio.

Además, el arroz no debe considerarse una solución definitiva contra el moho. Cuando existe humedad constante por filtraciones, condensación, paredes frías o falta de ventilación, este método casero no alcanza para solucionar el problema.

¿Cuánto tiempo funciona y cuándo hay que cambiarlo?

El arroz pierde eficacia cuando comienza a absorber humedad y se satura. Una señal de que llegó el momento de reemplazarlo es que los granos se apelmacen, cambien de textura o vuelva a aparecer el olor característico a humedad.

El tiempo puede variar según las condiciones del armario. En ambientes particularmente húmedos, puede ser necesario cambiarlo después de algunos días o entre una y dos semanas.

Para obtener mejores resultados, también es importante ventilar el armario, evitar que la ropa quede demasiado apretada y separar las prendas de las paredes cuando sea posible. Si la humedad persiste, existen alternativas con mayor capacidad de absorción, como los deshumidificadores de cloruro de calcio o las bolsas de gel de sílice.

En caso de utilizar arroz, una vez que se haya humedecido no debe reutilizarse para cocinar. El truco puede servir como una medida sencilla y económica, pero no sustituye la solución de la fuente que está generando la humedad.