Este ingrediente económico puede ayudar a combatir la humedad, los malos olores y la suciedad que suele acumularse en una de las zonas más difíciles del baño.

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La sal gruesa es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza del hogar. Además de aplicarse en distintas superficies del baño, algunas personas lo colocan alrededor de la base del inodoro para combatir problemas frecuentes en esta zona.

Este método puede ayudar a absorber parte de la humedad superficial, neutralizar malos olores y facilitar la limpieza de la suciedad acumulada. Sin embargo, debe utilizarse como complemento de la higiene habitual y no como reemplazo de una limpieza profunda.

¿Para qué sirve poner sal gruesa alrededor del inodoro?

La zona donde el inodoro se une con el piso puede acumular polvo, restos de suciedad, humedad y olores. La sal puede resultar útil gracias a su capacidad para neutralizar determinados compuestos responsables del mal olor.

Para utilizarlo, se puede esparcir una pequeña cantidad alrededor de la base, dejarlo actuar durante un tiempo y posteriormente retirarlo con un paño húmedo.

El detalle importante antes de utilizar este truco

Si aparece agua constantemente alrededor de la base del inodoro, no conviene limitarse a colocar sal gruesa. La humedad persistente puede indicar una pérdida, un problema en el sellado o una filtración que necesita ser revisada.

Este ingrediente económico puede ayudar a combatir la humedad, los malos olores y la suciedad que suele acumularse en una de las zonas más difíciles del baño. Imagen ilustrativa IA Chat GPT

En estos casos, la sal gruesa puede absorber temporalmente parte de la humedad o disminuir el olor, pero no solucionará el origen del problema.

Para el mantenimiento cotidiano, en cambio, puede funcionar como un recurso económico y sencillo para mantener más limpia y fresca una de las zonas del baño donde suele acumularse suciedad.