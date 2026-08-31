Mantener el cerebro activo es una de las principales recomendaciones de especialistas para favorecer el rendimiento cognitivo con el paso de los años. En ese contexto, existen actividades que combinan entretenimiento y estimulación mental, ayudando a ejercitar distintas capacidades de forma sencilla.

Aunque juegos como el ajedrez o las cartas suelen encabezar las recomendaciones, hay otra opción que ganó popularidad en todo el mundo por sus efectos sobre la memoria, la atención y la resolución de problemas: el sudoku.

Qué es el sudoku y por qué beneficia al cerebro

El sudoku es un pasatiempo de lógica que consiste en completar una cuadrícula con números sin repetirlos en filas, columnas ni regiones determinadas.

Mantener la mente activa es de máxima importancia. Shutterstock

A diferencia de otros juegos, no requiere conocimientos matemáticos avanzados. Su principal desafío radica en el razonamiento lógico, la observación y la capacidad para identificar patrones .

Por ese motivo, muchas personas lo utilizan como una forma de entrenamiento mental que ayuda a mantener activo el cerebro y estimular distintas funciones cognitivas.

Los beneficios que se le atribuyen al sudoku

Practicar sudoku de manera habitual puede aportar diversas ventajas para la mente. Entre las más destacadas se encuentran:

Estimula la memoria y la retención de información.

Mejora la concentración y la atención sostenida.

Favorece el razonamiento lógico.

Ayuda a desarrollar estrategias para resolver problemas.

Mantiene el cerebro activo y ejercitado.

Contribuye a mejorar la agilidad mental.

Promueve la paciencia y la perseverancia.

El sudoku se recomienda para todas las edades. Shutterstock

Cómo ayuda a reducir el estrés

Además de los beneficios cognitivos, muchas personas encuentran en el sudoku una actividad relajante. Al concentrarse en resolver el desafío, la mente se enfoca en una tarea específica y reduce temporalmente la atención sobre preocupaciones o situaciones de tensión cotidiana.

Esta combinación de concentración y entretenimiento puede generar una sensación de calma similar a la que producen otras actividades recreativas, convirtiendo al sudoku en una alternativa simple para desconectarse por unos minutos de las exigencias diarias.

Por qué cada vez más personas lo incorporan a su rutina

Su accesibilidad es una de las claves de su éxito. El sudoku puede encontrarse en diarios, revistas, libros especializados y aplicaciones para teléfonos celulares, lo que permite practicarlo en cualquier momento y lugar.