Una intensa ola de frío está afectando a Argentina y muchos conductores enfrentan un importante contratiempo: los vidrios del auto completamente cubiertos de escarcha. Esta situación suele reducir la visibilidad, lo que obliga a buscar soluciones rápidas para poder circular con seguridad por las mañanas.

Sin embargo, la prisa matutina suele conducir a errores graves que dañan severamente el parabrisas cuando intentan remediar la situación. Por eso, es fundamental tomarse unos minutos adicionales para retirar el hielo de la manera correcta y garantizar así una conducción segura con toda la visibilidad posible.

Lo que nunca se debe hacer al quitar la escarcha

Un gran error es utilizar agua caliente sobre el cristal congelado. Muchos conductores suelen recurrir a este método como primera opción. Sin embargo, el choque térmico brusco genera una alta probabilidad de que el vidrio termine rompiéndose.

Otro hábito perjudicial es activar los limpiaparabrisas de inmediato. Las plumillas suelen estar pegadas al cristal por el hielo acumulado, lo que provocaría que se rompan.

El uso de sal, si bien es común para evitar la formación de hielo en las carreteras, no derrite la nieve y en el vehículo podría rayar el cristal y dañar la carrocería. Por último, tampoco se recomienda la utilización de instrumentos metálicos, ya que estos dañan la superficie vidriada de forma irremediable.

El método efectivo para limpiar el parabrisas

Existe una recomendación de la Guardia Civil de España que destaca como el método más rápido y seguro. Para aplicarlo, solo se necesita alcohol de 96 grados y un objeto plano de plástico. Este truco casero aprovecha las propiedades químicas del alcohol para derretir el hielo sin comprometer la estructura del cristal ante el frío extremo.

Luego, hay que arrojar al parabrisas una mezcla previamente preparada: una parte de agua y dos de alcohol. La solución puede colocarse en un spray con pulverizador o en cualquier otro tipo de recipiente. Si no se cuenta con alcohol, una alternativa es usar una mezcla de agua y sal.