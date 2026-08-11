Con la llegada del invierno, el Consejo Publicitario Argentino, en articulación con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y la colaboración de distintas empresas, convoca a sumarse a #ElOtroFrio2026.

En esta noticia ¿Cómo funciona #ElOtroFrio?

Con la llegada del invierno, el Consejo Publicitario Argentino, en articulación con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y la colaboración de distintas empresas, convoca a sumarse a #ElOtroFrio2026.

Desde el 1 de julio hasta el 21 de agosto, quienes quieran participar pueden acercar sus sachets vacíos y limpios a las urnas ubicadas en los puntos adheridos en CABA y GBA.

Al finalizar la recolección, los sachets serán entregados a Fundación Espartanos, Vikingos Rugby UP43 y Justicia Restaurativa Argentina donde personas privadas de su libertad confeccionarán los protectores aislantes.

Luego, Caminos Solidarios Argentina y Amigos en el Camino y su red de voluntarios/as, distribuirán los protectores a personas en situación de calle en CABA y GBA.

“#ElOtroFrío demuestra cómo una campaña sostenida en el tiempo puede articular actores diversos para generar impacto ambiental y social concreto. En esta séptima edición, seguimos fortaleciendo una red que transforma los sachets en abrigo y en una oportunidad de acción colectiva”, señaló María Alvarez Vicente, Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino.

Si bien la recolección de sachets vacíos y limpios se realiza solo una vez al año, la producción de los protectores aislantes se mantiene de manera continua.

“Desde el Consejo Publicitario Argentino creemos en la comunicación como una herramienta que puede generar conversación pública y movilizar a la sociedad en torno a causas de bien público. #ElOtroFrío es parte de ese tipo de iniciativas que acompañamos y que refleja ese trabajo”, finalizó Verónica Zampa, Presidenta del CPA.

¿Cómo funciona #ElOtroFrio?

Desde el 1 de julio hasta el 21 de agosto, quienes deseen participar pueden depositar sus sachets de leche o yogur vacíos y limpios en los puntos adheridos en CABA y GBA. Antes de acercarlos, los sachets deben cortarse prolijamente por los bordes más gruesos, abrirse, lavarse con detergente y dejarse secar. Este proceso ayuda a evitar la acumulación de bacterias y facilita su posterior transformación. Una vez finalizada la recolección, las urnas son trasladadas a los penales. Allí, personas privadas de su libertad, miembros de la Fundación Espartanos, Vikingos Rugby UP43 y de Justicia Restaurativa Argentina, confeccionan los protectores aislantes. Por último, Caminos Solidarios Argentina, Amigos en el Camino y su red de voluntarios/as, distribuirán los protectores aislantes a personas en situación de calle de CABA y GBA.

Fuente: Archivo

Podés encontrar los puntos de recolección, la forma en que se deben entregar los sachets y toda la información sobre esta iniciativa en https://www.instagram.com/elotrofrio/ y www.elotrofrio.org.ar

El proyecto cuenta además con el apoyo de McCann Buenos Aires, MedioMundo, Andreani, Arcor, Café Martinez, Coto, Fundación La Nación, Rex, ICBC, Kioscos B40, Mastellone, Mercedes-Benz Camiones y Buses, Sancor Seguros, AMPASS, AOSS, Untref Media, VML y Zurich, quienes colaboraron en las distintas necesidades de la iniciativa tales como la creación y producción de la campaña de comunicación, donaciones de selladoras para trabajar los sachets, habilitaciones de espacios como puntos de recolección y la logística de traslado de urnas al penal.

Ficha técnica:

Anunciante: Consejo Publicitario Argentino

Campaña: El Otro Frío 2026

Agencia: McCann Buenos Aires

Director General Creativo: Diego Sánchez

Equipo Creativo: Agustina Ivanna Fernandez

Directora de Cuentas: Alicia Berasategui

Asistente de Cuentas: Zoe Bruno

Director de Producción: Federico Salday

Coordinadora de producción: Yamila Martínez

Sobre el Consejo Publicitario Argentino

El Consejo Publicitario Argentino es una organización que desarrolla comunicación de bien público. Está conformada por empresas anunciantes, agencias y medios de comunicación. www.consejopublicitario.org

Sobre Fundación Espartanos

Organización que busca bajar la tasa de reincidencia delictiva promoviendo la integración, socialización y acompañamiento de personas privadas de su libertad a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad. https://www.fundacionespartanos.org

Sobre Vikingos Rugby UP43

Proyecto de apoyo y acompañamiento para transitar la privación de la libertad y la posterior reinserción social y laboral, basado en el deporte del rugby, la fe católica, la actividad laboral y el acompañamiento motivacional. https://www.instagram.com/vikingosrugbyup43

Sobre Caminos Solidarios Argentina

Organización que ayuda a cientos de personas en situación de calle por medio de las recorridas nocturnas, en donde brindan comida, elementos de higiene personal y ayuda en distintas necesidades. https://caminossolidarios.com.ar

Sobre Amigos en el Camino

Asociación Civil que realiza recorridas nocturnas por la Ciudad para ayudar a personas en situación de calle. https://www.instagram.com/amigosenelcamino

Sobre Justicia Restaurativa Argentina

Programas de asistencia a personas privadas de su libertad, por una vida digna fuera de la violencia y el delito. https://www.instagram.com/justiciarestaurativaar