Sacar a pasear al perro no es solo una rutina diaria, sino uno de los cuidados más importantes para su bienestar. Más allá de hacer sus necesidades, los paseos influyen directamente en su salud física y mental ya que un perro que no sale lo suficiente puede estresarse, aburrirse e incluso desarrollar problemas de ansiedad. Por este motivo, es importante entender cuánto tiempo necesita pasear un perro y cómo adaptarlo tanto a su edad como energía, ya que es clave para garantizar que esté feliz y sano. No existe una única regla para todos los perros, pero los veterinarios coinciden en que lo ideal es priorizar el tiempo de paseo por sobre la cantidad de salidas. Como mínimo, se recomienda sacarlos unas tres veces al día, con recorridos de entre 15 y 20 minutos cada uno, aunque siempre es mejor sumar un paseo más largo cuando sea posible. En esta etapa, los paseos son más frecuentes, pero breves. Un cachorro puede necesitar salir entre 6 y 7 veces al día, especialmente cuando está aprendiendo a hacer sus necesidades fuera de casa. De tal modo, cada salida no debería superar los 10 minutos, ya que su resistencia todavía es limitada. Un perro adulto suele necesitar entre 3 y 4 paseos diarios. En este caso, el foco está en la actividad física: lo ideal es que acumulen entre 45 y 90 minutos por día. No obstante, esto puede variar según el tamaño y la energía del animal, ya que no requiere lo mismo un perro pequeño que uno grande o muy activo. Los perros mayores deben seguir saliendo a diario, pero con menor intensidad. Es importante respetar su ritmo, evitar esfuerzos excesivos y prestar atención a factores como el clima. Aun así, los paseos siguen siendo fundamentales para su salud y calidad de vida. Además de la edad, el tamaño también influye en el tiempo recomendado: Un buen paseo no depende solo del tiempo, sino también de cómo se realiza, ya que es importante que el animal se sienta a gusto con la salida a la calle o parque. Elegir el equipo adecuado es fundamental para lograrlo. Un arnés cómodo, como los de tipo “Y” o anti-tirones, ayuda a evitar lesiones y mejora el control, mientras que una correa de entre 1,5 y 2 metros permite un buen equilibrio entre libertad y seguridad. Además, hay algunos elementos clave que no deberían faltar en cada salida: