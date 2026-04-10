A simple vista, acariciar a un perro puede parecer un acto trivial o simplemente una muestra de cariño. Sin embargo, la ciencia psicológica empezó a mirar este comportamiento con otros ojos, y los resultados son tan sorprendentes como reveladores. Según recientes investigaciones, tocar a un perro no solo impacta en la salud emocional del humano, sino que también habla de rasgos profundos de su personalidad. Un equipo de psicólogos de las universidades de Florida, Carroll y Marquette analizó el impacto emocional que tiene acariciar a un perro, sea propio o ajeno. Su conclusión: este hábito refleja una personalidad más empática, paciente y emocionalmente conectada. Las personas que tienen la costumbre de acariciar perros -incluso cuando no son suyos- tienden a mostrar: Este tipo de individuos suelen tener facilidad para conectar con otros, disfrutar de momentos simples y encontrar equilibrio emocional a través del contacto con los animales. Más allá del plano psicológico, el acto de acariciar a un perro tiene un efecto químico y físico directo en el organismo. Los investigadores hallaron que esta interacción: Estos efectos se producen casi de inmediato tras el contacto físico, lo que explica por qué muchas personas sienten alivio emocional tras pasar tiempo con un perro. Los expertos también señalan que convivir o interactuar habitualmente con perros puede contribuir a estructurar la vida de personas con ansiedad, depresión o falta de motivación. Las responsabilidades básicas del cuidado -como sacar a pasear, alimentar y jugar- imponen una rutina que mejora la organización diaria y refuerza el sentido de propósito. En este sentido, los perros no solo actúan como mascotas, sino como compañeros terapéuticos naturales, capaces de ayudar a atravesar momentos difíciles y fomentar una vida emocional más equilibrada.