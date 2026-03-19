Durante los últimos años, la ciencia comenzó a poner bajo la lupa algo que millones de personas sienten a diario: la relación con sus mascotas. Perros, gatos y otros animales de compañía no solo ocupan un lugar afectivo dentro del hogar, sino que también pueden influir de forma positiva en el bienestar emocional de quienes conviven con ellos. Diversas investigaciones analizaron este vínculo y concluyeron que la interacción cotidiana con animales domésticos puede contribuir a mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y aliviar la sensación de soledad. Informes difundidos por MSD Mascotas y la Universidad Konkuk, en Corea del Sur, señalan que la relación que se establece entre humanos y mascotas genera una conexión emocional que puede tener efectos positivos en la salud mental. Además, convivir con un animal también puede favorecer la creación de rutinas diarias y estimular hábitos saludables, como salir a caminar, jugar o dedicar tiempo a actividades recreativas. Por este motivo, cada vez más expertos consideran que los animales de compañía pueden formar parte de estrategias para mejorar la calidad de vida. Uno de los aspectos más estudiados por la ciencia es el efecto que tienen las mascotas en los niveles de estrés. Investigaciones señalan que interactuar con animales puede ayudar a disminuir el cortisol, una hormona que el organismo libera en situaciones de tensión. Al mismo tiempo, el contacto con perros o gatos puede estimular la liberación de oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del bienestar”, que está asociada con los vínculos afectivos y la sensación de tranquilidad. Entre los principales beneficios que identificaron los estudios se destacan: Los especialistas también remarcan que la convivencia con animales puede fortalecer el apoyo emocional, ya que las mascotas ofrecen compañía permanente y generan vínculos afectivos muy fuertes con sus dueños. La salud mental es uno de los campos donde más se investigó el papel de las mascotas. Muchos especialistas sostienen que los animales pueden actuar como un soporte emocional importante, sobre todo en momentos de estrés o situaciones personales difíciles. Algunas investigaciones indican que la interacción con mascotas puede ayudar a disminuir síntomas vinculados con la ansiedad o la depresión. La compañía de un animal suele generar una sensación de seguridad y estabilidad emocional que favorece la regulación de las emociones. Incluso acciones simples, como acariciar a un perro o jugar con un gato, pueden tener un efecto calmante y contribuir a bajar los niveles de tensión. Más allá de lo emocional, convivir con una mascota también modifica la dinámica diaria de muchas personas. Tener un animal implica responsabilidades concretas, como alimentarlo, llevarlo al veterinario o sacarlo a pasear, lo que ayuda a organizar la rutina. En el caso de los perros, por ejemplo, las caminatas diarias suelen fomentar una mayor actividad física, algo que también repercute de manera positiva en el bienestar general. Por otro lado, las mascotas pueden convertirse en un puente para la interacción social. Actividades como pasear a un perro o participar en encuentros vinculados con animales suelen facilitar el contacto con otras personas y fortalecer las relaciones sociales. La compañía constante de una mascota también puede resultar especialmente valiosa para quienes viven solos o atraviesan momentos de estrés. Aunque tener un animal implica cuidados y compromiso, la evidencia científica coincide en que su presencia en el hogar puede aportar beneficios importantes para la salud emocional, social e incluso física de las personas.