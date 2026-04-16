Viajar con animales dentro de la Unión Europea cambiará de forma obligatoria a partir de 2026. España exigirá el pasaporte europeo para mascotas como requisito imprescindible para cruzar fronteras dentro del territorio comunitario. Esta medida impacta directamente en quienes planean desplazarse con perros o gatos en viajes no comerciales. El nuevo marco responde a una actualización del Reglamento (UE) 2016/429, que introduce controles más estrictos sobre la identificación y la salud animal. A partir del 22 de abril de 2026, el pasaporte europeo para mascotas será obligatorio en todos los Estados miembros. Sin este documento, no se podrá garantizar la libre circulación del animal. Las autoridades advierten que no cumplir con esta exigencia puede tener consecuencias inmediatas. Entre ellas, la retención del animal en frontera, su cuarentena o incluso su devolución al país de origen. En España, además, se aplicarán sanciones económicas relevantes para los propietarios que incumplan la normativa. El pasaporte europeo para mascotas es un documento oficial e individual que será obligatorio para viajar dentro de la Unión Europea. Este registro incluye información clave para garantizar la trazabilidad del animal y su estado sanitario. Su implementación busca unificar criterios entre países y evitar irregularidades. Desde abril de 2026, cualquier desplazamiento no comercial con perros o gatos exigirá este documento. En él deben constar el número de microchip, los datos del propietario y el historial de vacunación. También incluye la validación de un veterinario autorizado, que certifica la autenticidad de la información. La normativa establece que solo clínicas habilitadas pueden emitir este pasaporte europeo para mascotas. Además, tendrá validez durante toda la vida del animal, siempre que los datos estén actualizados. Esto convierte al documento en una herramienta central para viajar dentro del bloque comunitario. No presentar el pasaporte europeo para mascotas en un control fronterizo puede generar consecuencias inmediatas. Las autoridades sanitarias tienen la facultad de retener al animal para verificar su situación. En algunos casos, se puede aplicar una cuarentena obligatoria. También existe la posibilidad de que el animal sea devuelto al país de origen si no cumple con los requisitos exigidos. Esta medida busca evitar riesgos sanitarios y garantizar el control de enfermedades transmisibles entre países. En el caso de España, las sanciones económicas pueden ser elevadas. Los propietarios podrían enfrentar multas de entre 10.001 euros y 50.000 euros, conforme a la Ley 7/2023 de bienestar animal. Esto refuerza el carácter obligatorio del pasaporte europeo para mascotas. La Comisión Europea ha impulsado esta actualización normativa ante el aumento de viajes con mascotas en los últimos años. El objetivo es mejorar la trazabilidad y reforzar los controles sanitarios en todo el territorio comunitario. También busca prevenir el tráfico ilegal de animales. El nuevo sistema establece condiciones uniformes para todos los países miembros. Esto evita diferencias legales que podían generar vacíos en la regulación y facilitar prácticas irregulares. La armonización normativa es clave para garantizar la seguridad. Además, se incorporan controles adicionales en determinados destinos dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, en países libres de Echinococcus multilocularis se exigirá acreditar tratamientos antiparasitarios previos al viaje. Esto refuerza la protección sanitaria en regiones específicas. En estos casos particulares, se deberán cumplir condiciones adicionales: Este documento solo puede ser emitido por clínicas veterinarias habilitadas por las autoridades competentes. Es importante tener en cuenta que este pasaporte no se aplica a todas las especies. Está destinado a perros, gatos y hurones, mientras que otros animales deben cumplir requisitos específicos según el país. El pasaporte europeo para mascotas incluye los siguientes datos obligatorios: