Convivir con una mascota implica cuidados diarios, gastos veterinarios y atención constante. También supone cumplir normas administrativas que en muchos hogares pasan desapercibidas hasta que surge una inspección, una denuncia o un problema con el animal. En España, la Ley de Bienestar Animal y la normativa autonómica obligan a mantener correctamente identificados a determinados animales de compañía, especialmente perros, gatos y hurones. No hacerlo puede derivar en sanciones económicas que, según la gravedad del caso, alcanzan los 50.000 euros en el tramo de infracciones graves previsto por la legislación estatal. La identificación suele realizarse mediante microchip y alta en el registro correspondiente de cada comunidad autónoma. Ese sistema permite vincular al animal con su responsable legal y facilita actuaciones ante pérdida, abandono, robo o incidencias sanitarias. No basta con implantar el chip. También deben mantenerse actualizados datos como domicilio, teléfono o cambio de titularidad cuando así lo exija la normativa territorial. Muchas sanciones llegan precisamente por registros desactualizados durante años. La ley estatal refuerza el principio de tenencia responsable y exige que los animales puedan ser identificados de forma trazable. Después, cada autonomía concreta procedimientos, plazos y canales de gestión. La norma diferencia infracciones leves, graves y muy graves. En el régimen sancionador estatal, las leves se castigan con apercibimiento o multa de hasta 10.000 euros; las graves, entre 10.001 y 50.000 euros; y las muy graves, entre 50.001 y 200.000 euros. La cuantía final no se impone de forma automática. La administración analiza factores como reincidencia, perjuicio causado, intencionalidad, beneficio obtenido o riesgo para el animal. Eso significa que no toda irregularidad documental termina en la sanción máxima. Pero cuando existe desatención continuada, ocultación de datos o incumplimientos reiterados, la respuesta puede endurecerse. Además de la multa, en determinados expedientes pueden adoptarse medidas complementarias previstas por la ley, incluidas restricciones de tenencia o exigencias de regularización inmediata. El primer paso recomendable es comprobar con el veterinario o con el registro autonómico si el microchip figura correctamente asociado al titular actual. Las mudanzas, adopciones entre particulares o cambios familiares suelen dejar datos antiguos sin corregir. También conviene revisar cartilla sanitaria, documentación identificativa y posibles obligaciones locales adicionales. Algunos ayuntamientos exigen trámites propios vinculados al censo municipal o a animales potencialmente sujetos a regulación específica. Quienes hayan encontrado un animal, heredado una mascota o asumido recientemente su cuidado deberían verificar cuanto antes la titularidad legal, ya que esa situación genera incidencias frecuentes. En la práctica, mantener actualizada la identificación del animal es una de las obligaciones más simples y a la vez más vigiladas dentro del nuevo marco de bienestar animal en España.