El ingreso de una masa de aire polar volverá a modificar las condiciones del tiempo en gran parte de la República Argentina durante finales de junio y principios de julio.

Los pronósticos anticipan un marcado descenso de las temperaturas, con registros que volverán a ubicarse por debajo de los 0°C en varias provincias y un escenario de frío extremo que abarcará una extensa porción del territorio.

Concretamente, la circulación atmosférica favorecerá una nueva irrupción de aire muy frio que provocará heladas generalizadas y valores muy inferiores a los habituales para esta época del año en distintas regiones del país.

Una circulación atmosférica favorecerá una nueva irrupción de aire muy frio que provocará heladas generalizadas y valores muy inferiores a los habituales para esta época del año en distintas regiones del país. (Foto: Archivo)

Masa de aire polar: cuándo llegará y qué provincias sentirán el mayor impacto

De acuerdo con las proyecciones del modelo meteorológico ECMWF, el jueves 2 de julio la masa de aire polar ya estará completamente instalada sobre el centro y norte de la Argentina, reforzando las condiciones invernales.

Los especialistas prevén que las temperaturas mínimas se ubiquen entre los 6°C y los 12°C por debajo de los valores normales para los primeros días de julio. Esto significa que gran parte del país registrará anomalías térmicas negativas durante varias jornadas consecutivas.

Expertos advierten que el fenómeno continuará bajo monitoreo permanente debido a la magnitud de esta irrupción de aire frío y a la amplia extensión geográfica que alcanzará.

Frío extremo y temperaturas bajo cero: las regiones donde habrá heladas intensas

Las previsiones indican que durante la mañana del jueves se registrarán temperaturas cercanas a -2°C en sectores de La Pampa y el norte de la Patagonia. En tanto, provincias como Córdoba y San Juan podrían alcanzar valores próximos a -1°C.

En ciudades como Rosario y Buenos Aires las mínimas rondarían los 2°C, mientras que el aire frío también llegará al norte argentino, con alrededor de 2°C en Salta y unos 7°C en Tucumán.

Entre las zonas que deberán prestar especial atención se encuentran:

La región pampeana.

Cuyo.

El centro del país.

Sectores rurales, donde las heladas podrían ser aún más intensas que en las áreas urbanas.

durante la mañana del jueves se registrarán temperaturas cercanas a -2°C en sectores de La Pampa y el norte de la Patagonia. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT - creada con IA

Alerta por frío extremo: el impacto del aire polar en el campo y el norte argentino

El ingreso del aire polar también tendrá consecuencias para el sector agropecuario. Si bien muchos cultivos de invierno resisten este tipo de condiciones, las producciones hortícolas, frutales y otras actividades sensibles deberán reforzar las medidas de protección frente a las temperaturas bajo cero.

Otro de los aspectos destacados será el alcance territorial del fenómeno. Las anomalías negativas de temperatura no solo abarcarán desde la Patagonia hasta el norte argentino, sino también regiones de Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil, reflejando la amplitud de esta masa de aire frío.

Las proyecciones muestran que julio comenzará con un patrón plenamente invernal sobre gran parte de Argentina. Aunque la evolución posterior dependerá del desplazamiento de los sistemas de alta presión y de nuevos cambios atmosféricos, el inicio del mes estará marcado por frío extremo, heladas generalizadas y temperaturas muy por debajo de los valores habituales.