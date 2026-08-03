Los cambios afectarán la circulación en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que se mantiene la suspensión de la calzada norte de la avenida de las Américas entre la carrera 79C Bis y la avenida Agoberto Mejía, una decisión que comenzó a aplicarse desde el 29 de julio de 2026 y que se extenderá por aproximadamente nueve meses. El cierre se realiza las 24 horas del día y responde a obras de construcción y renovación de redes en el corredor vial.

La intervención hace parte del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y se ejecuta bajo el contrato IDU-1801-2023, que contempla la construcción de una rampa de acceso a un puente y la modernización de redes secas y húmedas en este sector del occidente de la capital.

Durante el periodo de obras, la movilidad en la avenida de las Américas tendrá modificaciones permanentes en el tramo intervenido, por lo que la SDM pidió a los conductores planear sus desplazamientos y atender la señalización instalada en la zona.

¿Qué tramo de la avenida de las Américas tiene cierre en Bogotá?

El cierre parcial autorizado por la Secretaría Distrital de Movilidad se aplica en la calzada norte de la avenida de las Américas entre la carrera 79C Bis y la avenida Agoberto Mejía, en sentido oriente-occidente.

Según la entidad, la medida busca facilitar la ejecución de las obras y garantizar la seguridad de conductores, pasajeros, peatones y trabajadores que permanecen en el frente de intervención.

¿Cuándo comenzó el cierre de la avenida de las Américas y cuánto durará?

La suspensión empezó a regir a las 00:00 horas del 29 de julio de 2026 y tendrá una duración aproximada de nueve meses.

El cierre opera de manera continua durante las 24 horas, lo que permitirá desarrollar las actividades constructivas sin interrupciones y acelerar el avance del proyecto.

¿Cómo funcionará la movilidad en la avenida de las Américas durante las obras?

Aunque una parte de la calzada norte permanece cerrada, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que los vehículos particulares y el transporte público podrán seguir circulando por dos carriles habilitados en el mismo sentido oriente-occidente.

La capacidad vial será menor a la habitual, por lo que se recomienda prever tiempos adicionales de viaje, especialmente en horas pico.

¿Qué pasará con los paraderos de buses en la avenida de las Américas?

La SDM indicó que el paradero ubicado en el costado norte de la avenida de las Américas, entre la carrera 79C y la carrera 79B, será reubicado 60 metros hacia el oriente de su posición actual.

Los usuarios del transporte público deberán abordar y descender en el nuevo punto habilitado mientras duren las obras.

¿Habrá afectaciones para peatones y ciclistas en la avenida de las Américas?

La entidad distrital aseguró que los andenes y la infraestructura destinada a peatones y ciclistas no sufrirán afectaciones.

Por esa razón, quienes se movilizan a pie o en bicicleta podrán continuar utilizando normalmente los espacios habilitados para ellos durante toda la intervención.

¿Por qué cerraron la calzada norte de la avenida de las Américas?

El cierre se autorizó para ejecutar la construcción de una rampa de acceso a un puente y la renovación de redes secas y húmedas en el corredor.

Estas obras hacen parte de las intervenciones de infraestructura que adelanta Bogotá para mejorar la conectividad y modernizar los servicios urbanos en el sector occidental de la ciudad.