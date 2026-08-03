La señal de tráfico circular con borde rojo, que combina la silueta de un auto y un símbolo de explosión naranja en la parte superior, forma parte del sistema internacional de señalización vial. Se trata de una prohibición dirigida a un tipo de vehículo puntual: el que transporta mercancías peligrosas.

Esta señal está definida por el Convenio de Viena sobre la Circulación Vial, tratado de Naciones Unidas de 1968 actualizado en 2006. Se aplica en Europa y en buena parte de América Latina.

¿Qué significa exactamente la señal circular con el auto y la explosión naranja?

El símbolo indica que está prohibido el paso a los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, como explosivos, combustibles o sustancias inflamables . La figura de explosión naranja representa justamente ese tipo de carga.

En varios países, la señal se acompaña de una placa adicional que precisa qué categoría de mercancía peligrosa queda restringida, según la legislación local. Esa información determina si la prohibición aplica a todo el tramo o solo a ciertas cargas.

¿Dónde suele colocarse esta señal?

Por su función, este cartel se instala en puntos donde una carga peligrosa representaría un riesgo elevado:

Túneles y pasos subterráneos

Puentes con restricciones de carga

Centros urbanos y zonas residenciales

Cercanías de escuelas, hospitales o zonas de alta circulación peatonal

El símbolo indica que está prohibido el paso a los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas, como explosivos, combustibles o sustancias inflamables. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Cómo afecta esta señal a los conductores y qué pasa si se ignora?

Para un conductor particular, la señal no implica ninguna restricción, ya que solo aplica a vehículos autorizados para transportar cargas de riesgo. Reconocerla es útil, sin embargo, para quienes rinden examen de manejo o conducen fuera de Estados Unidos, donde este sistema no se utiliza.

Si un transportista de mercancías peligrosas ignora la señal, se expone a multas, sanciones administrativas y hasta la suspensión de su licencia de carga, según la normativa de cada país. El incumplimiento también eleva el riesgo de accidentes en zonas no habilitadas para ese tipo de transporte.