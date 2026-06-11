Tras décadas de abandono, reconstruirán una de las calles más transitadas de la Ciudad: demolerán hormigón deteriorado, taparán baches y colocarán una nueva carpeta asfáltica.

Después de años de deterioro y reclamos vecinales, una de las arterias más transitadas de la ciudad finalmente será intervenida.

El Gobierno de Gualeguaychú anunció un plan integral para reconstruir un tramo clave, con el objetivo de mejorar la circulación y poner fin a los históricos problemas de baches y hundimientos.

La obra apunta a recuperar la calidad del pavimento y brindar mayor seguridad tanto a conductores como peatones.

El proyecto contempla la demolición del hormigón deteriorado en varios sectores críticos, donde el desgaste acumulado generó serias irregularidades en la calle Perigán , en el tramo comprendido entre 3 de diciembre y Calle 5519 de Gualeguaychú .

Estas tareas iniciales son fundamentales para garantizar una base sólida antes de avanzar con la repavimentación. La intervención se realizará de manera progresiva para minimizar el impacto en el tránsito diario.

Demolición, reparación y nueva carpeta asfáltica

Uno de los ejes principales de la obra será la remoción de los sectores más comprometidos del pavimento actual. Ahí se procederá a romper el hormigón dañado, nivelar la superficie y preparar el terreno para una solución de mayor durabilidad. También se taparán baches profundos que vienen afectando la circulación desde hace años.

Así luce la calle Perigán, en el tramo comprendido entre 3 de Diciembre y Calle 5519 antes de la remodelación. Gobierno de Gualeguaychú

Una vez completada esta etapa, se colocará una nueva carpeta asfáltica que permitirá una mejor adherencia, mayor durabilidad y una conducción más segura.

Según informaron desde el gobierno local, se intervendrán aproximadamente 3.500 metros cuadrados de superficie , lo que representa una mejora significativa en la infraestructura urbana.

Fin de los baches y mejora en la circulación

La reconstrucción de esta calle no solo impactará en la calidad del pavimento, sino también en la dinámica del tránsito. Al tratarse de una vía muy utilizada, su mal estado generaba demoras, desvíos y un desgaste prematuro de los vehículos. Con esta obra, se espera agilizar la circulación y reducir riesgos de accidentes .

Así luce la calle Perigán, en el tramo comprendido entre 3 de Diciembre y Calle 5519 antes de la remodelación. Gobierno de Gualeguaychú

Además, la mejora en la calzada tendrá un efecto positivo en el entorno urbano, favoreciendo el desarrollo de la zona y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Este tipo de intervenciones forma parte de una estrategia más amplia de mantenimiento vial que busca recuperar calles clave en distintos puntos de la ciudad.

Con esta iniciativa, el municipio busca dejar atrás años de abandono y responder a una demanda histórica. La obra ya genera expectativas entre los vecinos, que esperan ver resultados concretos en el corto plazo.

La reconstrucción de esta calle representa un paso importante hacia una ciudad más ordenada, segura y transitable.