Buenos Aires se prepara para transformar uno de sus sectores costeros con un ambicioso desarrollo urbano. Ramblas del Plata avanza sobre el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur, con una propuesta que combinará viviendas, comercios, oficinas, hoteles y una gran cantidad de espacios verdes.

Aunque suele describirse como un “nuevo barrio”, no será un barrio oficial de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto funcionará como un nuevo sector urbano dentro del territorio porteño y se integrará al entorno de Costanera Sur.

Cuántos barrios tiene oficialmente la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires está dividida oficialmente en 48 barrios, una organización territorial que permite identificar y diferenciar las distintas zonas porteñas.

Ramblas del Plata no se incorporará como el barrio número 49. Se trata de un nuevo desarrollo urbano de gran escala, que modificará el paisaje y los usos de un sector de Costanera Sur sin convertirse en una nueva unidad barrial oficial.

La particularidad del proyecto estará en su diseño: en lugar de concentrar únicamente edificios residenciales, propone crear un sector integrado con parques, espacios públicos, comercios y un paseo frente al Río de la Plata.

Ramblas del Plata, Buenos Aires. Ramblas.

Así será el nuevo sector de Costanera Sur

El desarrollo ocupará unas 71 hectáreas y tendrá como uno de sus principales atractivos una rambla peatonal de aproximadamente dos kilómetros de largo y 40 metros de ancho.

El paseo estará pensado exclusivamente para peatones y funcionará como una especie de parque lineal, con locales gastronómicos, comercios, sectores de descanso, ciclovías y espacios verdes.

El masterplan también contempla una bahía central y cinco puentes, además de calles internas que permitirán conectar los distintos sectores del emprendimiento.

Más de 10.000 viviendas y 36.000 metros cuadrados de comercios

El proyecto contempla la construcción de hasta 895.000 metros cuadrados destinados al desarrollo privado.

En ese espacio podrían levantarse más de 10.000 viviendas, junto con hoteles, oficinas, espacios de coworking, edificios de usos mixtos y unos 36.000 metros cuadrados de locales comerciales.

También se proyectan un colegio de aproximadamente 10.000 metros cuadrados y un centro de salud.

La idea es que los residentes puedan resolver buena parte de sus actividades cotidianas sin necesidad de alejarse demasiado de sus viviendas.

Ramblas del Plata, Buenos Aires. Ramblas.

Un enorme parque público junto al Río de la Plata

Una de las características centrales será la cantidad de superficie destinada al uso público. Más del 70% del terreno quedará fuera del desarrollo privado, con unas 38 hectáreas que serán cedidas al Gobierno porteño.

El proyecto incluye un parque público de aproximadamente 27,5 hectáreas, además de corredores verdes, paseos deportivos y sectores de recreación.

También se prevé un gran espejo de agua de unas 12 hectáreas, que tendrá funciones paisajísticas y ayudará a gestionar el agua de lluvia.

Miles de árboles y un proyecto pensado para la biodiversidad

El nuevo sector también busca incorporar una importante cantidad de vegetación. Desde el inicio de las obras ya fueron plantados más de 1.800 árboles nativos y el objetivo es superar los 6.000 ejemplares.

Entre las especies previstas aparecen los coronillos, árboles fundamentales para distintas especies de mariposas. También habrá vegetación capaz de atraer aves, abejas, picaflores y otros ejemplares.

La propuesta contempla además un sistema de drenaje sustentable para captar, retener e infiltrar el agua de lluvia, en lugar de depender exclusivamente de los sistemas tradicionales de desagüe.

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Cuándo comenzaron las obras del nuevo desarrollo

Las obras de infraestructura, vialidad, saneamiento y apertura de calles comenzaron a principios de 2025.

El emprendimiento ya avanzó además en la comercialización de terrenos. Según la información del proyecto, 19 lotes fueron vendidos por más de US$100 millones, mientras que otros se encuentran en proceso de negociación.

De la ex Ciudad Deportiva de Boca a un nuevo sector porteño

El terreno tiene una historia particular. Boca Juniors adquirió el predio en 1962 con el objetivo de construir allí un estadio para unas 140.000 personas y un complejo deportivo, aunque el proyecto nunca llegó a concretarse.

El club vendió las tierras en 1991 y, seis años más tarde, IRSA adquirió el predio con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario.

Ahora, décadas después, Ramblas del Plata busca transformar este espacio de Costanera Sur en un nuevo sector urbano abierto al río, con viviendas, servicios, comercios y grandes áreas verdes, aunque sin modificar la división oficial de los 48 barrios porteños.