La avenida Lugones continúa registrando importantes demoras esta semana en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, a raíz del cierre de carriles en la curva de conexión con la avenida General Paz.

La reducción de calzada responde a trabajos que lleva adelante Metrogas en la zona, una restricción que desencadenó una fuerte congestión en la traza de la General Paz, uno de los principales accesos viales durante la hora pico de la mañana.

¿Por qué están cerrados algunos carriles de la Avenida Lugones?

Los trabajos a cargo de Metrogas se concentraron en la red de gas subterránea ubicada bajo la avenida Lugones, a la altura de la calle Calsadilla, donde se concretó la renovación de un caño de alta presión.

Las tareas arrancaron el viernes por la noche y se extendió hasta las últimas horas del domingo . Luego, la compañía avanzó con el relleno y cierre definitivo de la excavación, que alcanzaba unos cuatro metros de profundidad.

Según informaron fuentes vinculadas a los trabajos, el lunes por la noche terminó el hormigonado del pozo. Ahora, resta aguardar el tiempo de secado del material para que la zona pueda volver a ser circulada con normalidad.

De esta forma, siguen restringidos dos carriles centrales en la curva de conexión desde avenida General Paz, lo que provoca demoras en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires desde la zona Norte.

Cuántos carriles están afectados

En el inicio de los trabajos se había dispuesto el cierre temporal de tres de los cinco carriles disponibles . Sin embargo, Autopistas Urbanas (AUSA) logró reacomodar el señalamiento preventivo y liberar uno de ellos, por lo que en la actualidad se mantienen restringidos solo dos carriles.

De este modo, la circulación cuenta con tres carriles habilitados, mientras que el sector exacto donde se ejecutó la reparación del pozo continúa afectado por el despliegue técnico.

Cuándo volverá a estar habilitado Lugones

Aunque no hay confirmación oficial, la restricción de carriles se mantendría hasta mañana . En detalle, las autoridades explicaron que esta decisión dependerá del tiempo de secado del material colocado para tapar la excavación.

Desde Metrogas informaron que coordinarán junto a Autopistas Urbanas (AUSA) la habilitación definitiva del tramo, una vez que se constate el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.

Hasta tanto se concrete esa reapertura, persistirán las demoras sobre la avenida Lugones y las complicaciones en la traza de la General Paz, especialmente durante los horarios de mayor circulación.