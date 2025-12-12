Murió la Ley de Alquileres: desde enero, los inquilinos pagarán un monto adicional en su contrato

Tras la derogación de la Ley de Alquileres, todos estos inquilinos pasarán a pagar un monto adicional en sus contratos de acuerdo a la nueva actualización pactada en el acuerdo locatario. ¿Cómo calcular el aumento del alquiler y en qué casos aplica?

En la actualidad, las partes tienen libertad para elegir cuál será la fórmula de actualización que regirá para la renta: ya sea una suba semestral, cuatrimestral o trimestral, hasta el índice que fijará los aumentos.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación de noviembre. Este porcentaje es fundamental para determinar la próxima suba que los propietarios aplicarán sobre los contratos de alquiler basados en IPC.

Quiénes pagarán un aumento de alquiler en enero 2026

En enero, deberán pagar un aumento aquellas personas que hayan cumplido el plazo estipulado en el contrato. Por ejemplo, que haya transcurrido tres meses desde su última actualización.

Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, a los propietarios que les corresponda actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y, ese acumulado, les dará el total de incremento que deberán abonar.

Aumento de alquileres.

Por ejemplo:

Un contrato que se inició en julio de este año a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basándose en el IPC, pasó a pagar en octubre un total de $ 317.905.

Aumento de alquileres en enero 2026

El organismo reveló este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, el cual fue de 2,5%. De esta forma, durante el año se acumuló una variación de 31,4%.

Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba.