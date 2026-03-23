El reciente informe de estadísticas vitales presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística volvió a poner sobre la mesa un panorama sanitario que, aunque conocido en parte, sigue generando preocupación por su impacto en la población. Las cifras preliminares de 2025 muestran tendencias que permiten observar con mayor claridad qué factores están influyendo en la mortalidad en el país. En paralelo, el organismo estadístico difundió la clasificación de las principales causas de muerte en Colombia, basada en estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Este ranking no solo refleja enfermedades, sino también condiciones sociales y factores externos que afectan la calidad de vida. Aunque algunas de estas causas se mantienen desde años anteriores, otras muestran variaciones relevantes que llaman la atención por su evolución reciente. En conjunto, el informe permite entender mejor cómo se distribuyen los riesgos de salud en la población y qué patologías concentran la mayor carga de mortalidad. Las enfermedades isquémicas del corazón continúan siendo la principal causa de muerte en Colombia. Con una tasa de 92,7 por cada 100.000 habitantes, representan el grupo más relevante dentro del total de defunciones registradas. Este tipo de afecciones está relacionado con problemas en el flujo sanguíneo hacia el corazón, lo que puede derivar en eventos graves como infartos. Por su parte, las enfermedades respiratorias crónicas ocupan el segundo lugar en el ranking, con una tasa de 34,2 muertes. Estas patologías suelen estar asociadas a factores como el tabaquismo, la contaminación ambiental y la exposición prolongada a agentes irritantes. Su impacto es sostenido en el tiempo y afecta especialmente a adultos mayores. En ambos casos, se trata de enfermedades que requieren seguimiento médico continuo y estrategias de prevención a largo plazo. El acceso a controles oportunos y hábitos de vida saludables se vuelven claves para reducir su incidencia en la población. Dentro de las causas externas, los homicidios se ubican en el cuarto lugar con una tasa de 28,2 muertes por cada 100.000 habitantes. El informe señala que esta cifra muestra un aumento respecto al año anterior, lo que evidencia un componente social relevante en la mortalidad. Este tipo de hechos no solo afecta a las víctimas directas, sino también al entorno familiar y comunitario. Las infecciones respiratorias agudas completan el listado de las cinco principales causas de muerte, con una tasa de 22,7, la más alta registrada desde 2016. Este grupo incluye enfermedades como gripes severas, neumonías y otras infecciones que afectan el sistema respiratorio. Su comportamiento suele intensificarse en determinadas épocas del año y en poblaciones vulnerables. La presencia de estas causas dentro del ranking refleja una combinación de factores sanitarios y sociales. Desde el acceso al sistema de salud hasta las condiciones de vida, múltiples variables inciden en estos indicadores que permiten dimensionar los desafíos actuales en materia de salud pública en el país.