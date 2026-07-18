El Ministerio de Salud Pública informó ayer que durante el año 2025 se registraron 668 muertes por suicidios, cuando en el 2024 fueron 764. Con estas cifras, la tasa de suicidios cada 100 mil habitantes pasó de 21,35 en el año 2024 a 19,16 en 2025. Esta es la tasa más baja desde 2015, cuando estaba en 18,55 cada 100 mil habitantes.

“Sabemos que no alcanza con mejorar la respuesta del sistema de salud. Necesitamos comprender mejor las diferentes trayectorias del sufrimiento, las desigualdades que atraviesan distintos grupos de población y el papel que tienen las comunidades, los vínculos y las instituciones en la protección de la salud mental”, dijo la directora general de Salud del MSP, Laura Llambí, durante la presentación del informe anual.

Las cifras oficiales de la última década muestran un pico de 23,20 muertes por suicido cada 100 mil habitantes en 2022. Ese año fueron 823 las personas que se quitaron la vida.

Del total de muertes por suicidio en Uruguay durante el año 2025, 79% fueron hombres y 21% mujeres, según detalla el informe presentado por las autoridades del MSP.

Durante 2025 las mayores tasas de mortalidad por suicidio se registraron en personas de 80 años o más, y en la franja de 30 a 34 años.

En cuanto a los intentos de autoeliminación, el MSP informó que fueron 6.140 el año pasado, realizados por 5.144 personas. La mayoría de ellos, un 72%, corresponden a mujeres.

Esta información surge del sistema nacional de registro de intentos de autoeliminación, que está disponible en tiempo real para profesionales de la salud mental autorizados por el MSP.

La línea telefónica de prevención del suicidio es el 0800 0767 o desde un teléfono celular, *0767

Poco antes de la presentación de este informe, la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio puso en marcha un espacio de trabajo orientado a promover el diálogo intersectorial sobre los desafíos emergentes y las prioridades de acción para la prevención de la conducta suicida.

“Aunque existe una reducción de la cifra con respecto a años anteriores, el suicidio continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública de nuestro país”, destacó la directora general de Salud del MSP.

Buenas prácticas

Las autoridades anunciaron que el próximo 24 de julio se realizará una jornada de buenas prácticas innovadoras con los grupos departamentales de prevención del suicidio de todo el país.

Además, explicaron que los planes departamentales de salud mental se encuentran en proceso de construcción colectiva en 18 departamentos del país.

El MSP destacó la necesidad de enmarcar toda la comunicación sobre el tema desde un lugar sensible y respetuoso, siendo que responde a un fenómeno multifactorial que debe ser abordado de forma interdisciplinaria.