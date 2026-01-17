Salatino falleció este sábado tras sufrir un paro cardíaco momentos antes de ingresar a una intervención quirúrgica.

El periodismo deportivo argentino está de luto. Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis en el país, falleció este sábado a los 80 años tras sufrir un paro cardíaco momentos antes de ingresar a una intervención quirúrgica.

Su muerte representa una pérdida irreparable para el mundo del tenis, donde “Salata”, como lo conocían cariñosamente colegas y tenistas, se había convertido en una figura inseparable del deporte de la raqueta desde hace casi medio siglo.

Salatino había celebrado su octogésimo cumpleaños el pasado 21 de septiembre, y hasta sus últimos días mantuvo intacta su pasión por el tenis.

Aunque en 2022 había tomado la decisión de no viajar más a los grandes torneos internacionales, su compromiso con el deporte nunca disminuyó. Prueba de ello fue su presencia en las recientes series de Copa Davis que disputó el equipo argentino en Groningen, Países Bajos, en septiembre del año pasado, y en Bolonia, Italia, apenas en noviembre.

Desde 1977, Salatino viajó ininterrumpidamente a los cuatro Grand Slam del circuito profesional: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Durante 49 años consecutivos, su presencia en las canchas más importantes del mundo fue una constante, acumulando un récord extraordinario de 147 torneos de Grand Slam cubiertos. Esta cifra incluye 18 Abiertos de Australia, 43 Roland Garros, 43 Wimbledon y 43 US Open.

Solo dos acontecimientos lograron interrumpir su racha: la Guerra de Malvinas en 1982 y la pandemia de COVID, eventos que le impidieron alcanzar la marca de 150 Grand Slams.

En las últimas décadas, Salatino se había convertido en la voz del tenis en Radio La Red, donde miles de oyentes lo acompañaron en la cobertura de los momentos más importantes del tenis mundial y argentino. Estuvo presente en cada capítulo histórico de este deporte, siendo testigo privilegiado de las hazañas de generaciones enteras de tenistas que representaron al país en el mundo.

La Asociación Argentina de Tenis expresó su dolor a través de las redes sociales: “Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”.

En su mensaje de despedida, la AAT agregó: “Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, cerrando con sus condolencias a familiares y amigos del legendario periodista.