El tenista murciano se impuso a Novak Djokovic en la final y alcanzó un hito inédito al completar los cuatro títulos de Grand Slam con apenas 22 años.

Carlos Alcaraz ha logrado el título del Abierto de Australia tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, y se convirtió, con 22 años y 272 días, en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam. Esta es la primera vez que Alcaraz gana el gran torneo australiano.

El español, que tardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes, añade éste éxito a los dos que tenía en Wimbledon, en Roland Garros y en el Abierto de Estados Unidos, siete ahora en total, comunicó EFE.

El jugador murciano, además, consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto grand Slam, asciende al tres del ránking.

¿Cómo fue el entrenamiento de Alcaraz?

El tenista español Carlos Alcaraz se entrenó este domingo en Margaret Court Arena, la segunda pista principal del Abierto de Australia, pocas horas antes de disputar en la central la final frente al serbio Novak Djokovic, número cuatro del mundo.

El murciano inició la sesión alrededor de las 16:15 hora local (05:15 GMT) y peloteó durante algo más de media hora junto al argentino Diego Sebastián Schwartzman, conocido como “El Peque”. Durante el entrenamiento, Alcaraz trabajó especialmente golpes con efecto, bolas dirigidas al cuerpo y el servicio.

Alcaraz conquista el Abierto de Australia y completa el Grand Slam. JOEL CARRETT

Rafael Nadal: “Si tengo que apoyar a alguien en la final, siento que es a Alcaraz”

El extenista español Rafael Nadal ha regresado este sábado al Abierto de Australia de tenis por primera vez desde su retiro, en un acto de homenaje a su carrera, en el que aseguró que pese a su historia compartida con Novak Djokovic, brindó su apoyo a Carlos Alcaraz en la final del domingo.

“ Antes que nada, va a ser un placer ver la final en directo . Al no estar en una mentalidad profesional desde hace un tiempo, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un gran nivel de tenis ”, explicó Nadal antes del partido, a un grupo reducido de periodistas internacionales entre los que se encontraba EFE, ilusionado por el duelo decisivo entre Djokovic y Alcaraz del domingo.

Sin embargo, recordó también la historia compartida que tiene con Novak, con quien tiene “una historia increíble” y al que deseó “lo mejor”, pero recordó que Carlos es español y eso hace que se decante su balanza hacia el murciano.