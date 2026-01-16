Argentina atraviesa una intensa ola de calor, con temperaturas extremas que se repiten en gran parte del país y ponen en jaque la rutina diaria. En este contexto, muchas personas buscan alternativas para refrescar la casa sin aire acondicionado, ya sea por el alto consumo eléctrico, las tarifas o la falta de equipos en algunos hogares.

Frente a este escenario, especialistas en hogar y bienestar aseguran que ya no es indispensable usar aire acondicionado para combatir el calor, ya que existen métodos simples, económicos y rápidos que ayudan a mantener una temperatura más agradable en el interior de la vivienda, incluso en los días más sofocantes.

Verano 2026: cómo evitar que entre el calor

Uno de los principales errores es pensar que el calor proviene únicamente del exterior cuando se abren puertas o ventanas. En realidad, las ventanas mal selladas permiten el ingreso constante de aire caliente, elevando la temperatura interna aunque estén cerradas.

Las ventanas cumplen una función clave en la ventilación del hogar, pero cuando están deterioradas o mal instaladas se convierten en un punto crítico. Por esas hendijas se filtra el calor, se pierde frescura y cualquier intento de enfriar la casa resulta inútil, incluso usando ventiladores.

La clave para evitar el calor está en sellar las ventanas.

¿Cómo es el truco casero que reemplaza al aire acondicionado?

Ante este problema, se popularizó un truco casero para aislar ventanas y reducir el calor que no requiere obras ni grandes gastos. El método utiliza materiales accesibles y permite notar cambios en pocos minutos, convirtiéndose en una alternativa ideal para quienes buscan alivio inmediato.

Los elementos necesarios son simples:

cinta adhesiva gruesa o doble faz,

el metro (medidor),

plástico con burbujas,

un trapo limpio,

agua.

Todo suele encontrarse fácilmente en cualquier hogar o comercio de cercanía.

Paso a paso para refrescar tu casa en segundos

Retirar cortinas o persianas y limpiar bien la ventana, Quitar el polvo y la suciedad. Esto es clave para que el material adhiera correctamente y no queden espacios por donde se filtre el aire caliente. Luego, se deben medir el alto y ancho de la ventana y trasladar esas dimensiones al plástico de burbujas. Dejar un pequeño margen para ventilación. El material se debe fijar al marco con cinta doble faz Presionar cuidadosamente para lograr un sellado uniforme.

siraphol siricharattakul

La solución más facil para evitar el calor

Este sistema actúa como aislante térmico, evitando que el calor exterior ingrese y ayudando a conservar el aire más fresco en el interior. Además, permite abrir la ventana sin inconvenientes si el plástico se coloca del lado externo.

En plena ola de calor en Argentina, este truco se posiciona como una de las mejores alternativas para refrescar la casa sin aire acondicionado, combinando ahorro energético, practicidad y confort. Una solución simple que gana terreno y se vuelve aliada clave para enfrentar el verano extremo.