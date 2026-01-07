Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más usados al momento de enfriar los hogares.

Sin embargo, muchas personas optan por regular su uso o directamente considerar otras alternativas que gasten menos energía y cuiden al medioambiente.

En este contexto, aparece un innovador electrodoméstico que comenzó a ganar protagonismo por enfriar más que un aire acondicionado , siendo una excelente opción para mantener los ambientes frescos sin perjudicar al planeta.

Cómo es el enfriador que funciona mejor que el aire acondicionado

Este dispositivo de ventilación de origen francés, conocido como Caeli Energie, puede enfriar más mientras se ahorra y se cuida al planeta.

A diferencia de los sistemas convencionales, este electrodoméstico utiliza el enfriamiento adiabático, un proceso que imita la frescura natural de la evaporación del agua para reducir la temperatura del aire.

El innovador sistema es francés y se está convirtiendo en una tendencia a nivel mundial. El sistema aprovecha la capacidad del agua para absorber el calor al evaporarse y crear un ambiente fresco. Cuanto más calor hace en el exterior, más eficiente se vuelve el enfriamiento.

El dispositivo, conocido como Caeli One, fue creado por la empresa francesa Caeli Énergie. Foto: Archivo.

Este nuevo sistema no requiere de gases refrigerantes, por lo que es una opción ecológica y segura para las familias. Tampoco necesita una unidad externa.

¿Cuáles son los beneficios del enfriador francés?

Este nuevo electrodoméstico está pensado para reducir los gastos de uso y beneficiar al medio ambiente. Algunos de los beneficios de usar este enfriador son:

Reduce el consumo de energía hasta cinco veces en comparación con los aires acondicionados tradicionales, lo que se traduce en un ahorro significativo de electricidad.

Disminuye las emisiones de carbono hasta en un 80% y contribuye a la protección del medio ambiente.

Está fabricado con materiales reciclables y con una forma ovalada moderna. Por lo tanto, este electrodoméstico se adapta a cualquier espacio.

Ofrece tres modos de uso para que se pueda personalizar la climatización del hogar según las necesidades y preferencias. Los tres modos son: Inteligente, Eco y Boost.

Puede climatizar espacios de 20 a 40 metros cuadrados.

Su funcionamiento silencioso permite disfrutar de un ambiente fresco y tranquilo.

A largo plazo, el Caeli Energie puede ahorrar más energía y reducir el costo de uso.

Caeli Énergie

¿Qué características tiene este nuevo electrodoméstico?

El enfriador no solo apuesta por la eficiencia, sino también por la comodidad:

Diseño ovalado y moderno.

Operación silenciosa, similar a modelos inverter.

Tres modos: Inteligente, Eco y Boost.

No requiere obra ni instalación compleja.

¿Cuánto cuesta el enfriador de Caeli Energie?

Si bien su precio inicial es por 2500 euros y superar al de un aire acondicionado tradicional, el ahorro energético a largo plazo compensa la inversión.

La empresa francesa Caeli Energie está enfocada en la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. Este producto es una alternativa eficiente, ecológica y económica.