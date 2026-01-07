Con el calor, el aire acondicionado se vuelve un aliado ineludible para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, un simple error al elegir la temperatura puede hacer que el consumo eléctrico se dispare innecesariamente.

Elegir mal el grado puede no solo encarecer la boleta de luz, que este mes vienen con aumento, sino también afectar el confort y la salud.

Por eso, saber a cuántos grados poner el aire cuando hacer más calor es clave para ahorrar y sentirse a gusto.

Ni 22° ni 24°: a qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Según técnicos en climatización y las recomendaciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), la temperatura ideal del aire acondicionado en invierno es entre 20° y 21°.

Sin embargo, según expertos en climatización, la temperatura óptima para disfrutar de un ambiente fresco sin desperdiciar energía es de 23° .

Este valor permite mantener una sensación térmica agradable sin forzar el sistema de refrigeración, lo que se traduce en un menor gasto energético a largo plazo.

La temperatura ideal en verano es de 23 grados.

También se recomienda prestar atención a la función “fan” en el control remoto, ya que ajustar la velocidad del ventilador mejora la distribución del aire frío en el espacio.

¿Cuáles son los beneficios de tener el aire en 23° en verano?

Este rango de climatización permite acceder a los siguientes beneficios:

Mantener una temperatura confortable.

Evitar el sobreesfuerzo del equipo .

Reducir el consumo energético hasta un 20%.

Sin embargo, cada grado extra por encima de los 21°C puede aumentar el gasto eléctrico hasta un 7%, según informó el ENRE.

¿Por qué no conviene ponerlo a 24° o 25°?

Muchos creen que subir la temperatura hace que el ambiente se caliente más rápido. Sin embargo, esta crencia es un mito, ya que lo único que genera es un mayor consumo de electricidad sin mejorar la eficiencia.

Además, temperaturas demasiado frías en espacios cerrados pueden provocar:

Problemas al sentir la diferencia climática con el exterior.

Mayor riesgo de infecciones.

Contracturas musculares.

Potenciar problemas crónicos de salud.

El cuerpo humano se adapta mejor a una diferencia moderada entre la temperatura interior y la exterior. Por eso, mantener el ambiente en torno a los 25° suele ser suficiente si el hogar está bien aislado.

Las claves para un mejor rendimiento van desde el cuidado hasta un modo en el control remoto.

Tips para ahorrar con el aire acondicionado en calor

Aplicar algunos hábitos simples puede ayudarte a mejorar el rendimiento del aire acondicionado y evitar pérdidas de calor: